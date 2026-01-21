Cae un 0,9% la confianza empresarial en CyL en el primer trimestre, cuarto peor dato del país donde sube un 0,1%

Archivo - Valladolid. Fábrica de Iveco en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Indicador de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA), cuya publicación corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), cayó un 0,9 por ciento en el primer trimestre del año, frente a un incremento nacional del 0,1 por ciento

La confianza empresarial aumenta en el primer trimestre de 2026 respecto al trimestre anterior en once comunidades autónomas y desciende en las otras seis. Los mayores incrementos se producen en Región de Murcia (2,4 por ciento), Cantabria (1,7 por ciento) y Extremadura (1,5 por ciento).

Y los mayores descensos, en Baleares (-3,7 por ciento), Galicia (-1,6 por ciento) y País Vasco (-1,3 por ciento).

En concreto, el balance de expectativas (diferencia entre las opiniones de los empresarios optimistas y los pesimistas) se sitúa en el primer trimestre de este año en 1,6 puntos en negativo, frente a los 4,7 puntos en positivo del trimestre anterior, y por debajo de la media que alcanza un +4,5.

Esto se debe a que el porcentaje de establecimientos empresariales de Castilla y León que piensa que la marcha de su negocio será favorable entre enero y marzo de este año alcanza el 18,2 por ciento, por debajo de la media (21,5) y del porcentaje del trimestre anterior cuando alcanzó el 19,7 por ciento.

Por su parte, los que piensan que su negocio evolucionará en el primer trimestre de manera desfavorable sube del 19,8 por ciento frente al dato del 14,8 del trimestre anterior, peor dato de nuevo que en España (15,2), mientras que un 62 por ciento de los consultados espera una evolución "normal" de su negocio, una vez más por debajo de la media (65,1) y bajo que el dato del trimestre anterior (62,9).

El balance de situación (diferencia entre respuestas favorables y desfavorables respecto al trimestre finalizado) pasa de 11,2 puntos del trimestre anterior a los 14,6 por ciento de este, por debajo de la media nacional que alcanza 10,9.

En este caso, el 26,7 por ciento de los encuestados muestra una opinión favorable (24,7 en España), mejor dato que en el trimestre precedente cuando se quedó en 25,8. Mientras tanto, el 61,2 por ciento considera que será normal, menos que la media (61,5) y por encima de lo que opinaban en el trimestre precedente (60,1).

Finalmente, el 12,1 por ciento se muestra pesimista, menos que en el resto del país (13,8) y por encima a lo que opinaban en el anterior trimestre (14,1).