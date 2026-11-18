La calle Padre José Acosta de Valladolid recupera la ordenación habitual del tráfico - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La calle Padre José Acosta de Valladolid ha recuperado este miércoles la ordenación habitual del tráfico, en el tramo comprendido entre la Avenida de Salamanca y la Avenida Mundial 82, con el avance de los trabajos desarrollados desde el mes de abril, aunque continúa la actividad en la zona, lo que provoca la ocupación parcial de la calzada en uno de los carriles de bajada.

Las obras corresponden al tendido de una línea eléctrica subterránea promovida por Lightsource bp, que conecta las plantas fotovoltaicas Valle 3 y 4, situadas en el término municipal de Wamba, con la subestación eléctrica Valladolid Nuevo, en el barrio de Villa de Prado, conocida como La Olma --las dos plantas suman 330 MWp de potencia--, han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los trabajos comenzaron el 13 de abril y se han desarrollado en distintas fases con el objetivo de minimizar la afección a la ciudadanía, incluyendo una interrupción durante las fiestas de la ciudad para facilitar los accesos al recinto ferial.

El plan coordinado entre la empresa y los equipos de la Concejalía de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento ha permitido mantener el tráfico abierto en ambos sentidos durante toda la obra, con carriles provisionales y desvíos puntuales en las fases de mayor afección.

La promotora estima que las plantas evitarán unas 124.000 toneladas de CO2 al año y que la construcción generará unos 450 empleos y su entrada en funcionamiento está prevista en 2027.