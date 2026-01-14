Cambio en los desvíos del tráfico en Parquesol, Valladolid, por las obras de la Red de Calor

Obras en la calle Hernando de Acuña, en Parquesol. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El avance de las obras de la red de calor Valladolid oeste modificará a partir de este jueves la afección al tráfico en la calle Manuel Azaña, en Parquesol, ya que a partir de ahora los trabajos se concentrarán en los carriles de subida, entre las calles Juan García Hortelano y Ciudad de la Habana, mientras que los de bajada (donde se trabajaba hasta ahora) quedarán libres para desviar por ellos el tráfico.

Las obras, según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press de la red de calor siguen su marcha en Parquesol "conforme al calendario previsto y entran ahora en un nuevo momento clave".

Tras completar los trabajos en uno de los sentidos de circulación, el tajo se desplaza al lado opuesto de la calzada en la calle Manuel Azaña, lo que permitirá seguir avanzando en la instalación sin ampliar las afecciones al tráfico.

Este cambio, han añadido las mismas fuentes, forma parte del "desarrollo normal de la obra" y responde a una planificación por tramos, que busca "reducir al máximo el impacto en la movilidad del barrio".

Hasta ahora, los trabajos se concentraban en el sentido de bajada de Manuel Azaña y a partir de este jueves, 15 de enero, la intervención se trasladará a los carriles de subida, entre Juan García Hortelano y Ciudad de la Habana, mientras se libera el espacio ya ejecutado. La previsión es que la situación se mantenga hasta el próximo 26 de marzo.

De este modo, el Ayuntamiento considera que la obra progresa de forma ordenada, completando la instalación de la red en todo el ancho de la vía. Pese a este cambio, destacan que Manuel Azaña no se cortará al tráfico.

Para mantener la circulación, los carriles de bajada se reorganizarán provisionalmente y acogerán el paso de vehículos en ambos sentidos, con un carril para subir y otro para bajar.

Esta solución, han apuntado, ya se ha aplicado en otros puntos del barrio y "permite compatibilizar la obra con el día a día de vecinos y conductores".

CIRCULACIÓN MÁS CALMADA Y SEÑALIZADA

Durante este periodo, la circulación será más lenta de lo habitual. La velocidad máxima se limitará a 20 kilómetros por hora en todo el tramo afectado y el tráfico estará guiado por señalización provisional.

En los pasos de peatones se instalarán semáforos temporales para regular el cruce y reforzar la seguridad, tanto para peatones como para conductores. Las calles interiores que conectan con Manuel Azaña mantendrán el acceso para vecinos, garajes y servicios, aunque sin tráfico de paso, con el objetivo de evitar maniobras innecesarias en una zona con espacio reducido.

Este cambio de sentido en la actuación marca, ha insistido el Consistorio, "un nuevo avance en las obras y confirma que los trabajos siguen desarrollándose dentro de los plazos previstos".

"A medida que se completa cada tramo, la obra avanza al siguiente, liberando espacio y reorganizando la circulación de forma progresiva", han apuntado, antes de recordar que la Policía Municipal supervisará la zona y podrá ajustar la señalización si fuera necesario, y que la empresa informará con antelación a los vecinos de cualquier modificación puntual en los accesos a portales o garajes.

Cabe añadir que actualmente existen otras calles afectadas por las obras de la Red de Calor en este mismo barrio vallisoletano. Así, se encuentran cortados los dos carriles del sentido de bajada de la calle Hernando de Acuña, previsiblemente hasta el 27 de marzo, con el tráfico reducido a los dos carriles de subida, con un carril por sentido.

También está cortada, hasta el día 27 de marzo, la calle Enrique Cubero y, hasta el 1 de mayo, la calle Miriam Blasco, entre Padre Llanos y la calle Martín Santos Romero.

El Ayuntamiento ha añadido que para cualquier incidencia o cambios en el calendario, los ciudadanos podrán consultar la información actualizada en la web del Ayuntamiento de Valladolid (https://www.valladolid.es/es/temas/hacemos/policia-municipal/informacion-trafico- a136/cortes-trafico-ocupaciones-calzada).