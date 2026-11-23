Azucena Suárez durante la rueda de prensa. - AYTO SEGOVIA

SEGOVIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha puesto en marcha, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la la Violencia contra la Mujeres una campaña que invita a 'cambiar la mirada' y revisar los mensajes que se reciben y comparten, sobre todo en redes, para prevenir la violencia contra las mujeres.

La iniciativa, que lleva por lema 'Mira otra vez. La igualdad también se aprende', plantea a la ciudadanía detenerse y revisar los mensajes que recibe, escucha y comparte a diario, sobre todo en los entornos digitales, para aprender a reconocer contenidos que, aunque se presentan como bromas, entretenimiento, consejos u opiniones, pueden esconder estereotipos, prejuicios y discursos que normalizan la desigualdad.

La concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Barrios, Azucena Suárez, ha explicado que la violencia contra las mujeres "no aparece de repente, sino que está precedida por ideas, creencias y comportamientos", que se aprenden y transmiten socialmente.

Suárez ha afirmado que "si determinados discursos y comportamientos se aprenden" también se puede aprender a relacionarse "desde la igualdad, el respeto y la corresponsabilidad" al tiempo que ha destacado la importancia de actuar desde la prevención y de prestar atención a los mensajes que llegan a niños, adolescentes y hombres jóvenes a través de redes sociales, vídeos, videojuegos, podcasts o aplicaciones.

Muchos de estos contenidos no tienen apariencia explícitamente violenta, sino que "se difunden bajo formas aparentemente inofensivas", ha asegurado Azucena Suárez.

Por ello, la campaña pretende fomentar el pensamiento crítico y ofrecer herramientas para reconocer la manipulación y los estereotipos de género e "invitar a la ciudadanía a mirar de nuevo, a no aceptar automáticamente determinados mensajes y a preguntarse qué hay detrás de ellos y qué consecuencias pueden tener".

El lema 'Haz que sea viral' anima a aprovechar la capacidad de difusión de las redes sociales para compartir mensajes positivos y dar espacio al respeto y la convivencia y hacer virales "los mensajes de respeto, convivencia e igualdad", ha destacado Suárez.

Para trasladar este mensaje, la campaña contará con recursos audiovisuales, gráficos y educativos, entre ellos un spot institucional y sus adaptaciones para redes sociales, microvídeos, cuñas de radio, cartelería, mupis y otros soportes digitales y de publicidad exterior. En su diseño ha participado alumnado del grado de Comunicación Digital de la Universidad de Valladolid.

El Consistorio quiere que la iniciativa, de marcada dimensión educativa, no se limite a una acción de comunicación vinculada al 25 de noviembre, sino que tenga continuidad y aporte herramientas concretas para trabajar la igualdad, el pensamiento crítico y la alfabetización digital.

El acto institucional se celebrará el 25 de noviembre, a las 12.00 horas, en la sala Julio Michel. Ese día, de 19.00 a 22.00 horas, se iluminarán de morado el Acueducto y la fachada del Ayuntamiento. La programación incluye además la proyección de un documental, la marcha 'Violencia Zero', prevista el 26 de noviembre con la participación de las aulas de mayores, y una actividad el 1 de diciembre con una ponencia y la presentación del libro de Miguel Lorente, doctor en Medicina Legal, exdirector del Observatorio de Violencia de Género y experto en el análisis de la violencia contra las mujeres.