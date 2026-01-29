El campo muestra su "hartazgo", saca medio millar de tractores en Valladolid y señala a PP y PSOE: "Nos han vendido"

Agricultores y ganaderos participan en una tractorada para protestar contra el acuerdo de la UE y Mercosur y la reforma de la PAC en Valladolid. - Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

"Nos venden en Europa, nos venden en España y nos venden en Castilla y León. Son unos falsos todos". El campo ha mostrado hoy su "hartazgo" en Valladolid desplegando medio millar de tractores por la capital --según cifras de la Subdelegación del Gobierno que los organizadores elevan al millar-- y uniéndose, de forma mayoritaria, al "súper jueves" que han convocado las organizaciones profesionales agrarias en "unidad de acción" en protesta por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y por el tratado UE-Mercosur firmado el pasado 17 de enero.

"Unidos somos más fuertes, juntos somos más y si luchamos podemos perder, pero si no lo hacemos estamos perdidos", ha explicado desde Unaspi su presidente Miguel Ángel Olivera ante los medios en las puertas de la Consejería de Agricultura.

Hasta allí ha llegado la columna unificada de tractores que ha arrancado una hora después de lo previsto desde el aparcamiento del Estadio José Zorrilla --sobre las 11.00 horas-- llegados de diferentes puntos de la provincia.

Lemas como 'Tu salud está en peligro, No a Mercosur', 'Matáis al campo', 'Hoy pan y circo, mañana lamentos y hambre. Levántate y lucha' han acompañado a la comitiva junto a 'peleles' ataviados con monos y la imagen de, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de Agricultura, Luis Planas; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; o el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, además de eurodiputados de PP y PSOE como Raúl de la Hoz o Iratxe García.

La primera parada prevista, a las puertas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha servido para que los representantes de las organizaciones agrarias convocados mostraran su malestar por la situación que atraviesa el campo de la provincia.

"El problema es serio", ha espetado el presidente provincial de la Unión de Campesinos (UCCL), Valentín García. "Hemos sido capaces de conseguir que el Parlamento Europeo parara el acuerdo con Mercosur y lo mandara al Tribunal de Justicia. Para vergüenza nuestra, tanto los eurodiputados del PP como del PSOE han votado en contra. Tengo envidia sana de los compañeros franceses que han conseguido que los parlamentarios del arco francés, desde la extrema izquierda a la extrema derecha, han votado que no podía salir adelante", ha añadido.

Desde Asaja, su responsable provincial, Juan Ramón Alonso ha destacado la "unidad de acción" que está mostrando tanto el campo de Valladolid, como el "de Castilla y León y el de toda España", para hacer un llamamiento a continuar con estas movilizaciones el próximo 11 de febrero en Madrid. "Yo voy a estar", ha apelado para lamentar que los "39 eurodiputados del PP, partido que se dice del campo" hayan votado a favor de sus "intereses".

El presidente de COAG en Valladolid, David Garrido, ha aclarado que no están en contra del libre comercio, pero ha exigido uno "en igualdad de normativa". "No podemos competir con esos mercados cuando tenemos una normativa en bienestar animal totalmente diferente, una normativa fitosanitaria totalmente diferente, una en materia laboral donde los derechos de los trabajadores allí no tienen nada que ver con los derechos que tienen aquí. Tampoco en normativa de emisiones", ha lamentado para advertir de los problemas con el cereal o el relevo generacional. "Nos están echando del campo", ha finalizado.

Desde Unaspi, Olivera ha puesto el foco en la importancia del sector primario y ha lamentado que la política no haya tomado "conciencia" de lo que supone firmar acuerdos como el de Mercosur. "Es lamentable, catastrófico sobre todo para Castilla y León. Tienen que tomar conciencia, tenemos que seguir presionando, seguir en la calle. Vamos a seguir, no vamos a parar, porque hay que salvar el mundo rural el sector primario, la agricultura, la ganadería y la pesca", ha finalizado.

Por último, desde la Unión por el Campo, Carlos Duque, ha celebrado la respuesta del mundo agrario y ganadero. "Es un día grande y el 11 daremos la puntilla en Madrid", ha señalado para señalar a políticos del PP y PSOE por "vender" a los profesionales del sector. "Son unos falsos todos. Nos venden en España, en Castilla y León y en Europa. Vamos a ver si conseguimos dar de comer al mundo razonablemente con nuestros productos, que nuestras materias primas son muy buenas, de la mayor alta calidad, y dejamos de traer producto cancerígeno de fuera", ha zanjado.

Tras esta breve parada, la columna se ha dirigido a la Subdelegación del Gobierno donde, al igual que en la Consejería, ha entregado un registro con las reivindicaciones que las organizaciones plantean a las administraciones públicas.

Un trayecto, pasado por agua, que ha continuado por el recorrido previsto y que ha llevado a la comitiva a recorrer las principales arterias del centro de la capital, con la cabecera ya por la Plaza de Zorrilla, lo que ha provocado las retenciones esperadas.

La movilización concluirá sobre las 18.00 horas, según el horario aportado por la organización, momento en el que los tractores se retirarán en siete columnas, las mismas en las que ha llegado.