Care Santos traza en el pregón de la 59 Feria del Libro de Valladolid un mapa literario y sentimental por la ciudad

VALLADOLID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La novelista Care Santos (Mataró, 1970) ha sido la encargada de pronunciar el pregón de la 59 Feria del Libro de Valladolid bajo el título 'La voz del aire', un texto con el que ha trazado un recorrido íntimo y literario por la ciudad a través de sus grandes escritores de cuna, desde José Zorrilla a Gustavo Martín Garzo o César Pérez Gellida, pasando por Rosa Chacel, Jorge Guillén o Miguel Delibes, entre otros de gran renombre.

Con ese rótulo --tomado de un verso del vallisoletano Francisco Pino--, la pregonera ha hecho que su intervención haya estado "llena de aire", en referencia al "aire de las palabras" que para ella significa esta ciudad y esta tierra que visita de forma asidua desde principios de los noventa.

Este aire vallisoletano ha llenado el Salón Principal del Círculo de Recreo, donde el alcalde, Jesús Julio Carnero, ha dado la bienvenida a una pregonera, de la que ha destacado su "profundo humanismo" y su acierto en llegar a los jóvenes a través de la literatura.

Este agradecimiento lo ha hecho extensivo a un profesor del Instituto Zorrilla de Valladolid que le inculcó, al ahora primer edil, "el amor por los libros".

Ganadora del Premio Nadal por 'Media vida' y del Premio Ateneo Ciudad de Valladolid y autora de otras catorce novelas, Santos ha centrado el eje de este mapa sentimental en José Zorrilla, de quien ha confesado que le "gusta todo": sus leyendas, su facilidad para el verso y, muy especialmente, unos 'Recuerdos del tiempo viejo' que leyó "sorprendida por su modernidad".

La pregonera ha cerrado su intervención con una invitación a hacer de la lectura una fiesta: "Sean todos reyes y reinas de la fiesta de la lectura".

COLOFÓN A LA PRIMERA JORNADA

Antes del pregón, el Círculo de Recreo había recibido a la escritora Espido Freire, Premio Planeta y una de las voces más leídas de la narrativa española actual, quien protagonizó el primer encuentro con lectores de esta 59 edición, en una conversación en la que repasó su trayectoria y su forma de entender el oficio.

El programa continuó con el encuentro Nuevas Ruralidades, una mesa dedicada a las nuevas maneras de mirar y narrar el mundo rural desde la literatura contemporánea, que conectó con uno de los grandes debates abiertos hoy en las letras españolas.

Las casetas, por su parte, vivieron desde primera hora un goteo constante de lectores en torno a las firmas Blue Jeans, Teresa Vicente Sánchez, Julio Izquierdo, Espido Freire, Care Santos y Adrián Olmedo, que dedicaron sus últimas obras a un público fiel que ya hizo cola en la Plaza Mayor en esta jornada de arranque.