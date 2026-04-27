Carnero insiste en el "respeto absoluto" a la Justicia dos semanas después de conocer la apertura de diligencias por VAV

VALLADOLID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha pronunciado este lunes por primera vez y en el Pleno municipal sobre la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía por presunta administración desleal suya en la sociedad Valladolid Alta Velocidad, conocida el pasado 10 de abril, aunque no ha entrado en la materia sino que se ha limitado a insistir en el "respeto absoluto" a las resoluciones judiciales.

Todo ello en respuesta a una pregunta formulada por el portavoz socialista, Pedro Herrero, que le cuestionaba por el motivo por el cual no había realizado declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse la decisión de la Fiscalía.

Aunque inicialmente ha sido el concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, quien ha respondido, tras una segunda intervención de Herrero que ha reprochado que el regidor 'popular' "ni se atreve a contestar preguntas tan sencillas como esta", Carnero ha hecho uso del turno de palabra que le corresponde como alcalde y presidente de la sesión plenaria.

En relación a las declaraciones que no ha hecho hasta ahora sobre dicha información judicial, ha recordado "declaraciones parecidas" en sentido del "respeto absoluto a las resoluciones jurisdiccionales y a las actuaciones jurisdiccionales", y se ha remitido a casos como "intentos" de que el actual equipo de Gobierno "acabar en la Fiscalía" como el desplome de la cúpula de la iglesia de la Vera Cruz o "el caso de la estación de autobuses".

Por ello, ha optado por una cita que ha atribuido a la obra literaria 'El Quijote' de Miguel Cervantes, en la que el protagonista de la novela le dice a Sancho Panza: "Enfrena la lengua, considera y rumia las palabras antes de que te salgan de esa boca, amigo Sancho".

Sobre la gestión del Ayuntamiento en la SVAV, Carnero ha defendido que "no hay boicot" sino que la intención del equipo de Gobierno "y sigue siendo" es "soterrar" y "trabajar dentro del convenio de integración ferroviaria desde la más absoluta lealtad".

En relación con el proyecto ferroviario, ha habido otra pregunta de control, formulada igualmente por el portavoz del Grupo Socialista sobre las quejas vecinales a las obras nocturnas para repara las juntas de dilatación del viaducto del Arco de Ladrillo, en la que el equipo de Gobierno ha defendido la actuación y el alcalde también ha intervenido para calificar de "aberración" el proyecto de túnel bajo el Arco por las consecuencias que consideran que habría tenido para el tráfico en la ciudad.

Pedro Herrero ha defendido que, mientras el concejal de Tráfico, Alberto Gutiérrez, ha señalado que las mediciones de decibelios en viviendas durante las mencionadas obras han sido de 44 decibelios, existen "mediciones no oficiales de 67 decibelios".

Herrero ha llevado el debate en mayor medida a la reclamación de un informe que justifique estas actuaciones, algo que el equipo de Gobierno considera como válido al contar con un informe de hace dos años que establecía la necesidad de realizar obras urgentes para mejorar la seguridad del viaducto.

Dado que el portavoz ha acusado a Carnero de "mentir" tras asegurar hace unos días que nunca se había apartado de los informes técnicos, el primer edil ha defendido que en cuanto a esta infraestructuras sí que lo ha hecho porque "gracias a ellos no se acometió la aberración de túnel en Arco de Ladrillo".

La cita de 'El Quijote' por parte del alcalde no ha sido la única, pues el ilustre escritor ha estado muy presente en otra pregunta del portavoz socialista sobre la ausencia de Carnero en el acto institucional en homenaje que se celebra tradicionalmente en la Casa de Cervantes.

El alcalde ha confirmado que no asistió porque "era un acto organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Casa de Cervantes", pero "desde hace tres años" interpretan que la Delegación del Gobierno asumió la organización del evento, y él afirma que lo respeta.

Por ello, ha justificado que el año pasado anunciara en el 150 aniversario del nacimiento de Narciso Alonso Cortés que a partir de entonces el acto en el cual la Corporación municipal rendirá homenaje a "las letras" se realizaría en la Casa de Zorrilla, como sucedió el pasado lunes.

DOS ACTOS DE HOMENAJE A CERVANTES

De esta manera, ha destacado, Valladolid tendrá un acto de homenaje a las letras en la Casa de Cervantes, organizado por la Delegación del Gobierno y en el que estará representada la Corporación municipal y otro en la Casa de Zorrilla organizado por el Ayuntamiento. "También nosotros podemos rendir un precioso homenaje a Cervantes desde la figura de José Zorrilla y teniendo como abrazador de todo ello a Narciso Alonso Cortés", ha apostillado.

Por ello, ha argumentado el alcalde, no considera que haya roto tradición alguna y tras recordar que hasta hace poco tiempo el alcalde incluso "ponía la megafonía" del acto en la Casa de Cervantes. "Lo que cuesta poco se estima menos", ha recalcado en una cita del 'manco de Lepanto'.

Finalmente, ha planteado a los concejales del Grupo Municipal Socialista que por la "buena interlocución" que considera que tienen con el Gobierno de España "y los buenos resultados que da", en 2019 el Gobierno de España señaló que "iba a proceder a la ampliación" de la casa museo del escritor español pero "han pasado más de seis años y nada sabemos".

EL "BERRINCHE" DE 2025

Sin embargo, Pedro Herrero ha observado en estas palabras la confirmación de que el regidor 'popular' "está enfadado porque no se le ha dejado cerrar un acto --en la Casa Cervantes en 2025-- porque quien lo organiza ejerce su derecho de cerrar el acto" y, así, por ese "berrinche infantil" se ha creado "un acto a su medida para que pueda decir la primera palabra y la última".

La conclusión de todo ello es, según Herrero, que Carnero ha "roto una tradición" que hasta él habían "mantenido" todos los alcaldes democráticos --Tomás Rodríguez Bolaños, Javier León de la Riva y Óscar Puente--.

-. Firma: FSMA .-