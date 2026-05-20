Carnero pone la obra privada en Bajada de la Libertad 10 como ejemplo de recuperación de un edificio "histórico"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el consejero de Norforest José Miguel Isidro, en la obra del edificio de Bajada de la Libertad, 10. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha situado este miércoles como ejemplo de "recuperación de un edificio histórico" la obra que lleva a cabo la promotora Norforest en el inmueble situado en la calle Bajada de la Libertad, 10 --esquina con Echegaray--, en el que durante años se ubicó el antiguo comedor social municipal.

Carnero ha visitado la "compleja" obra que se lleva a cabo en el edificio, acompañado por el consejero de Norforest José Miguel Isidro, y el arquitecto técnico del proyecto Ignacio Paredes, que han dado los detalles de la obra y de la promoción de vivienda, que espera entregar los 23 pisos, de entre una y cinco habitaciones, en verano de 2027.

Las obras de rehabilitación el edificio, con un presupuesto de ejecución situado actualmente en torno a los 20 millones de euros, se encuentran en la fase "técnicamente más compleja", ya que se trabaja para ampliar la altura del sótano, donde se prevé ubicar un garaje para propietarios.

El regidor vallisoletano ha subrayado que se trata "sobre todo" de una actuación en el casco histórico para recuperar un edificio "con valor patrimonial importante" que se levantó a principios del siglo XX. "Lo que hace es algo que yo creo que todos los valisoletanos deseamos, que es preservar, conservar, rehabilitar, restaurar nuestro casco histórico", ha enfatizado.

Por ello, ha alabado y agradecido la actuación de Norforest, pues ha reflexionado que los edificios son "una de las señas de identidad de un casco histórico". Pero además ha destacado que la promotora no sólo actúa en edificios de viviendas con "un carácter bastante exclusivo" como el de la Bajada de la Libertad, sino en otros a los cuales podrán acceder "la mayor parte" de los vallisoletanos.

El proyecto de rehabilitación del denominado comercialmente Edificio Calderón resultará en 23 viviendas "de gran calidad material y espacial", garaje, trasteros y dos locales comerciales de más de 200 metros cuadrados cada uno, de cuya comercialización ya se encarga la inmobiliaria Vallenova.

Isidro ha recalcado que han contactado con varias compañías de comercio o de hostelería, ya que la idea de la compañía es que esos locales tengan también un carácter "de alto nivel" que "realcen el edificio".

PROTECCIÓN

Las viviendas, que como ha explicado Isidro tienen "casi cada una" una concepción particular debido a que se trata de un inmueble con protección P3 tanto para la fachada como para la estructura. Oscilan entre los apartamentos de una habitación, con 57 metros cuadrados construidos y un precio actualmente situado en torno a los 300.000 euros y el dúplex de dos plantas con 319 metros cuadrados de superficie, valorado sobre 1,5 millones de euros.

La actuación más compleja de la obra se lleva a cabo actualmente y requiere excavar el sótano y, para ello, sustituir la cimentación original por micropilotes encepados. En ese proceso, como ha explicado el arquitecto, el inmueble quedará, en parte, "suspendido en el aire" por lo que se utilizan sistemas auxiliares de sujeción.

A esas dificultades se suman las que implica el grado de protección del edificio, catalogado con nivel P3, y su construcción original, que si bien se considera "muy buena", está entremezclada de materiales como madera y acero que "hacen más complejos los trabajos".

También se suma el poco espacio disponible para la intervención con maquinaria de gran tamaño, lo que obliga a emplear equipos ligeros, herramientas de mano y técnicas especializadas.

En este sentido, José Miguel Isidro ha enfatizado que las condiciones de la obra suponen que la promotora apenas obtenga rentabilidad de la inversión, con un retorno que ha cifrado en el "5 por ciento".

Las previsiones de la empresa son finalizar la fase de nueva cimentación y excavación del garaje el próximo mes de junio, para continuar con el resto de trabajos de rehabilitación de los locales, el interior del inmueble y la fachada; así como la cubierta superior, que se remodelará para acoger apartamentos.

HISTORIA DEL INMUEBLE

El edificio, situado en el número 10 de bajada de la libertad, casi en frente del Teatro Calderón, fue construido a principios del Siglo XX, precisamente poco después de que concluyera la edificación del mencionado espacio cultural. A lo largo del siglo pasado, las herederas del propietario original cedieron parte del inmueble a organizaciones benéficas como San Juan de Dios y las Hermanitas de Los Pobres, que lo dedicaron a "auxilio social".

Durante gran parte de las últimas décadas este edificio estuvo, en parte, alquilado para viviendas y, en su planta baja albergó el Comedor Social municipal, que se cerró en el año 2009 para su traslado a la actual ubicación en Huerta del Rey. Norforest adquirió el inmueble en 2019.

La empresa ha puesto en valor sus actuaciones en las últimas décadas en la rehabilitación de edificios y solares en el centro de la ciudad, "con el objetivo de desarrollar proyectos residenciales únicos". Así, entre sus actuaciones han estado la del edificio 'Monedero', también en Bajada de la Libertad; la promoción de la plaza del Caño Argales; Leopoldo Cano, 7; el edificio de Manzana, 4; o el denominado 'Puerta de San Pablo', en Rondilla de Santa Teresa.

Además, han destacado que tienen previsto entregar en los próximos dos años alrededor de 300 viviendas nuevas, ya que a estas 23 se suman las del edificio de la Ciudad de la Comunicación que inicialmente se construyó para oficinas pero que Norforest ha transformado en 39 viviendas; una promoción residencial en Los Viveros, con 179 pisos, que recibió licencia de obras el pasado lunes por parte del Ayuntamiento; y otra promoción más en la zona de los Cuarteles de Artillería, con 60 viviendas previstas.

En este sentido, Jesús Julio Carnero ha aprovechado para vincular estos proyectos con el Plan director de Vivienda, presentado recientemente, y que busca "procurar primero que haya un parque municipal mayor de vivienda" y segundo, "que haya más vivienda ofertada" tanto por parte de promociones privadas, como las de protección pública y las "mixtas".

Con ello, considera que "va a repercutir en el precio de la vivienda en sentido positivo", por lo que ve necesario hacer lo posible para "alumbrar suelo" que permita construir viviendas, algo que ha reclamado el consejero de Norforest, quien ha apuntado que en España "se produce poco suelo" para construir, lo que a su juicio provoca el elevado incremento del precio de la vivienda.