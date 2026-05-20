Carnero reivindica la "magia" del TAC que une a vecinos, visitantes y artistas: "El arte irrumpe en lo cotidiano"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, junto a responsables del festival, colaboradores institucionales y privados, y una amplia representación del sector de las artes vivas - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha reivindicado que la interacción entre vecinos, visitantes y artistas durante la celebración del Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle (TAC) es lo que permite que se "produzca la magia" en una cita que se consolida como una herramienta de "transformación urbana, social y cultural" y convierte a la ciudad en una "encrucijada de caminos y escenarios urbanos donde el arte irrumpe en lo cotidiano".

Durante el acto de presentación de la nueva edición del festival teatral que se ha celebrado este miércoles en el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid, el primer edil ha puesto de relieve que el TAC ha consolidado, a lo largo de sus 27 ediciones, una "identidad única que trasciende el concepto tradicional de festival".

Precisamente, ha destacado la elección del Patio Herreriano para representar la primera de las funciones del festival, un lugar "idóneo" que ha acogido la actuación abrobática y musical de la agrupación francesa La Bande à Tyrex.

En su intervención, el regidor también ha hecho énfasis en la importancia del lema elegido para la edición número 27 del festival ('Si estás, es TAC'), un punto en el que ha destacado que el TAC sitúa a Valladolid como "el principal festival de su ámbito en España y un referente en el panorama internacional", al afianzar a la ciudad como "capital europea de primavera de las artes de calle".

El alcalde ha agradecido la implicación de artistas, compañías, profesionales, técnicos, empresas colaboradoras, patrocinadores y el equipo organizador y ha subrayado el valor de la colaboración público-privada como "ejemplo de cómo la suma de esfuerzos multiplica resultados".

Por su parte, la concejala Irene Carvajal ha descrito el TAC como "un modelo de intervención cultural en el espacio público, una herramienta de cohesión social, de acceso universal a la cultura y de dinamización de la ciudad".

Carvajal ha puesto en valor el trabajo del equipo de programación de la Fundación Municipal de Cultura y ha destacado que esta edición es "un equilibrio entre lo íntimo y el gran formato, entre lo emergente y los actores y actrices consolidados, entre diferentes disciplinas: teatro, danza, circo, performance o música".

La concejala ha incidido también en el compromiso del festival con el talento emergente y ha anticipado una edición marcada por la poesía. "Va a ser un festival muy poético que va a apelar a la intimidad de cada uno de nosotros", ha expresado.

COMEDIANTE DE HONOR

Uno de los momentos más destacados de la inauguración ha sido la entrega del Comediante de Honor al Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, en reconocimiento a dos décadas de colaboración ininterrumpida con el festival, que ha recogido la directora de Promoción Cultural e Industrias Culturales y Creativas del Gobierno Vasco, Ana López Asensio.

El alcalde ha calificado el galardón de "merecido, discreto y sincero reconocimiento que Valladolid otorga en este vigésimo aniversario de colaboraciones".

Desde 2006, la alianza con el Gobierno Vasco y el Instituto Etxepare ha hecho posible la presencia continuada de compañías vascas en el TAC, con casi medio centenar de formaciones que han pasado por Valladolid gracias a este vínculo.

La plataforma Kaleartean, impulsada por el Departamento de Cultura vasco, ha sido uno de los pilares de esta cooperación, que ha enriquecido la programación con propuestas de danza contemporánea, teatro gestual, circo y formatos híbridos, y ha convertido al TAC en un escaparate de referencia para la creación escénica vasca a nivel estatal e internacional.

Para el primer edil, esta alianza es "un ejemplo de buenas prácticas que queremos poner en valor", con la confianza de que se "afiancen y fortalezcan en ediciones sucesivas".

FUNCIONES, ESPACIOS Y ENTRADAS

La 27 edición del TAC desplegará sus 194 funciones de 46 espectáculos en 45 espacios urbanos de la ciudad, desde la Plaza Mayor y el Campo Grande hasta los barrios de Las Delicias, La Victoria y Girón.

Todas las representaciones son gratuitas; en los recintos con aforo limitado, las invitaciones ya están agotadas. La programación incluye cuatro estrenos absolutos y 10 estrenos en España, con compañías internacionales como Gratte Ciel, NoFit State o Vanhulle Dance Theatre, y nacionales de 10 comunidades autónomas.

El público dispone de la APP oficial del TAC para consultar la programación completa y recibir notificaciones de última hora, incluida la ubicación de las actuaciones sorpresa de La Bande à Tyrex y Cris Clown, que el festival no revela hasta minutos antes de cada función como parte de la iniciativa 'Estar o no estar'.

El jurado de los premios, integrado por profesionales de toda la cadena del sector El festival entregará cinco premios: Mejor Espectáculo, Mejor Interpretación, Premio Emilio Zapatero al Mejor Espectáculo de Circo, el nuevo Premio Espacio Activado --que reconoce a los espectáculos que transforman el espacio donde actúan-- y el Premio del Público, a través de los votos de la app oficial.

El jurado de esta edición lo integran Marcelino Martín, director del Festival de Artes de Calle Mueca (Puerto de la Cruz, Tenerife); Lucía de Franchi, distribuidora de artes escénicas afincada en Sevilla; José Antonio Alba, director de la revista Godot; Silvia Feixas, directora del Teatro de La Garriga y especialista en circo contemporáneo (Barcelona); y Fabrizio Agosto, director del Festival Mirabilia (Cuneo, Italia).