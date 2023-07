Carnero suma nuevas tecnologías y transporte a Sanidad, Educación y Depedencia como pilares del Estado de Bienestar

ARANDA DE DUERO (BURGOS), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid ha sumado, a Sanidad, Educación y Dependencia, la "igualdad" en el acceso de las nuevas tecnologías y un transporte público "adecuado" como pilares "fundamentales" en el Estado de Bienestar.

Así lo ha señalado durante su intervención en Aranda de Duero (Burgos) en el curso universitario 'Prensa y poder, el Estado de Bienestar en la encrucijada' organizados por el Colegio San Gabriel en el que ha incidido en que si algo distingue "a una sociedad libre de una sociedad que no lo es, a una sociedad desarrollada de una que no lo es, a una sociedad en progreso respecto a una que no lo es, precisamente, es el estado del bienestar".

Para Carnero, ese debe ser el "objetivo" del "responsable público" ya sea, a su juicio, en el medio urbano en el rural, "garantizar ese Estado del Bienestar. Algo, ha continuado, que no es solo, a su juicio, responsabilidad de los gobernantes, "sino de la sociedad en general".

De ahí que, además de hablar de la importancia de la Sanidad, la Educación y la Dependencia en ese Estado de Bienestar, Carnero haya apostado también por el acceso de las nuevas tecnologías y el transportes público como ejes del mismo.

"Esa igualdad de oportunidades que se produce a través del uso de las nuevas tecnologías entre lo rural y lo urbano, entre los jóvenes y los mayores, entre las mujeres y los hombres, entre lo que es una sociedad necesariamente que tiene ahora como implícito dentro de manera o modo de relacionarse a través del uso de las nuevas tecnologías. Sin lugar a dudas, forma parte de ese Estado de Bienestar", ha argumentado.

Al hilo de estas palabras ha apostado por esa "expansión de las nuevas tecnologías" a "cualquier territorio". Del mismo modo, ha valorado la necesidad de un transporte público "adecuado".

Para el regidor, el transporte convencional "no deja de ser otro medio de comunicación, como son las nuevas tecnologías" y que sirve para luchar contra la "despoblación" si es "adecuado y eficiente".