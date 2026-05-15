Carnero ve una "buenísima noticia" la adjudicación a Gotion pero espera que "se materialice de una santa vez"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (dcha), en la celebración de San Pedro Regalado en la ermita del santo en la ciudad. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha calificado de "buenísima noticia" la adjudicación provisional por parte del Ministerio de Industria a la empresa china Gotion de 92 millones de euros del programa coordinado por Sepides para producción de baterías y pilas de combustible de hidrógeno dentro del Perte VEC para el desarrollo de su proyecto de automoción eléctrica en la ciudad, pero ha apostillado que espera que "se materialice de una santa vez".

Esa referencia a la devoción tiene su nexo con la presencia del regidor en la celebración este viernes de San Isidro Labrador en la ermita dedicada al santo, situada en el páramo junto a los barrios del mismo nombre y de Delicias, por la que ha felicitado a los agricultores y ganaderos.

Al ser preguntado por la información publicada este jueves sobre la inclusión de las solicitudes de Gotion en el listado de adjudicaciones provisionales de esta nueva convocatoria del Perte VEC por parte del Ministerio de Industria, Carnero ha comenzado por señalarlo como "una buenísima noticia".

Pero, a continuación, ha recordado que "hace un año, el 13 de mayo, día de San Pedro Regalado" se anunció "una noticia parecida con el otorgamiento de 50 millones de euros del Perte a Inobat". Cabe apuntar que dicha información se conoció en el día de la otra patrona de la ciudad, la Virgen de San Lorenzo, el 8 de septiembre de 2025.

Sin embargo, ha apuntado que esa concesión fue "fallida" ya que la empresa eslovaca no obtuvo los correspondientes avales y su proyecto se "vino abajo".

Ahora, la compañía Gotion que ha retomado el interés en esa iniciativa de crear una planta de baterías para automoción eléctrica en Valladolid, ha sido incluida como adjudicataria de una nueva línea de fondos del Perte VEC, y Carnero ha incidido en que "son bienvenidas todas ellas".

Pero ha subrayado que los vallisoletanos esperan que "se materialicen ya y dado que estamos al lado de un ermita, de una santa vez".

Carnero ha añadido que el Ayuntamiento continúa con el trabajo "que le corresponde" al respecto del proyecto, ha asegurado que mantienen el "contacto oportuno con la empresa" y ha incidido en que "ojalá que este impulso que se ha hecho desde el Gobierno de España a través de los fondos europeos" se acabe materializando y el proyecto tenga "mejor recorrido" que el anterior.