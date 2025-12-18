La Carrera del Pavo y la San Silvestre cerrarán en Segovia los actos de 'Ciudad Europea del Deporte 2025'

El alcalde Mazarías (centro), y el concejal de Deportes, Jesús Garrido (a su dcha), con los organizadores de las distintas pruebas de final de año - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tradicional 'Carrera del Pavo', la 'San Silvestre' y el nuevo Torneo Open Internacional de Ajedrez se encuentran entre las actividades que cerrarán en Segovia los actos con motivo del calendario de 'Ciudad Europea del Deporte 2025'

El concejal de Deportes, Jesús Garrido, ha acudido a la comparecencia del alcalde de Segovia, José mazarías, tras la Junta de Gobierno, para presentar, junto a los organizadores de las pruebas, los detalles de las competiciones deportivas.

El primer Torneo Open Internacional de Ajedrez Castilla y León se desarrollará entre el 19 y el 22 de diciembre, con más de 85 jugadores ya inscritos, con presencia de todas las edades y numerosos orígenes, con ajedrecistas de todas las provincias de Castilla y León, País Vasco, Andalucía, Castilla La Mancha, Venezuela e, incluso, bajo la bandera deportiva internacional, jugadores de Rusia.

El evento deportivo tendrá una dotación de 4.000 euros en premios y servirá para becar, a los mejores jugadores de Castilla y León, para poder acudir al campeonato de España en septiembre de 2026.

Además, en la mañana del 25 de diciembre tendrá lugar la 'Carrera del Pavo', la competición de habilidad en la que los ciclistas deben ascender desde la plaza del Azoguejo hasta la del Seminario en bicicletas sin cadena, por lo que no pueden pedalear y han de mantener el equilibrio mientras intentan ascender a golpe de piernas y brazos.

Este 90 edición está organizada por el Club Ciclista 53x13, y se prevé una participación cercana al centenar de personas, entre ellos, Julio Martín, ganador de la prueba en nueve ocasiones.

Como es tradición, los tres primeros clasificados recibirán un pavo, un pato y una pularda, respectivamente, aunque todos los participantes obtendrán algún premio.

La salida estará ubicada en la plaza de Día Sanz, desde donde los ciclistas descenderán por la calle Teodosio el Grande, atravesarán el Azoguejo y comenzarán el ascenso por la calle Cervantes, y pasarán por la Casa de los Picos y continuando por Obispo Gandásegui hasta llegar a la plaza Adolfo Suárez.

Las inscripciones se realizarán el mismo día de la prueba, a partir de las 10.30 horas, en el Centro de Recepción de Visitantes.

SAN SILVESTRE SEGOVIANA

Por último, la ciudad despedirá el año con la celebración de la XXXV edición de la San Silvestre Segoviana, organizada por el Club Atlético Joaquín Blume y con el apoyo logístico y de infraestructuras del Ayuntamiento de Segovia, a través del área de Deportes.

En esta edición se espera un aforo de alrededor de 2.900 corredores de la categoría absoluta y casi 1.000 en las categorías infantiles.

Como ha recordado Garrido, las inscripciones se pueden realizar en la web del club Blume: https://atletismoblume.com/inscripciones-xxxv-san-silvestre-segoviana/.

OTRAS CUESTIONES

Respecto al resto de temas tratados en la Junta de Gobierno, el alcalde ha anunciado la aprobación del proyecto de recuperación del Palacio de los Puñonrostro, para crear allí un nuevo centro cultural.

Además, ha anunciado las próximas obras de la glorieta de San Gabriel con Vía Roma, que por importe de 273.000 euros y seis meses de obras dejarán una glorieta más amplia en sus dos carriles, y ajardinarán los espacios que han quedado libres tras la retirada del montículo que cerraba la calle.

Mazarías ha explicado, además, que en el primer trimestre del año se prevé tener un sistema de apertura de los contenedores marrones por medio de tarjeta o aplicación en el móvil, que hará que mejore aún más el porcentaje de residuos orgánicos derivados a estos contenedores.

Por último, ha recordado la ceremonia de izado de la bandera de España que, con más 37 metros cuadrados ondeará en la glorieta de Victoriano Hernando y Palacios (la glorieta entre la Guardia Civil y la Base Mixta), por lo que ha pedido disculpas a los ciudadanos por los cortes de tráfico que se producirán durante el ensayo de la ceremonia, el viernes 19, y el propio evento, en la mañana del sábado 20 de diciembre, cuando han sido convocados numerosas entidades civiles y militares de la ciudad, aunque el protagonismo lo tendrá la población civil, de quienes unos representantes serán los portadores de la bandera, hasta su traslado al mástil.