Carriedo anuncia más de 100 medidas con el foco en la competitividad y las rebajas fiscales, de hasta 1 punto en el IRPF

El consejero de Economía y Hacienda expone en las Cortes las principales líneas de su departamento para la legislatura recién inaugurada. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda prevé desarrollar en esta nueva legislatura más de 100 medidas agrupadas en 14 bloques de actuación, buena parte de ellas con el foco en la competitividad y las rebajas fiscales, como la disminución cada año de un 0,25% del primer tramo de la renta autonómica, hasta acumular una reducción de un punto.

Así lo ha anunciado esta tarde su titular, Carlos Fernández Carriedo, durante su intervención en las Cortes de Castilla y León donde ha desgranado sus principales líneas de actuación para los próximos cuatro años.

En su alocución recogida por Europa Press, el consejero ha ofrecido la total colaboración de todo el equipo directivo de la Consejería a los grupos parlamentarios para trabajar en propuestas que redunden en la mejora del bienestar de los ciudadanos de la Comunidad, fijando cinco objetivos principales: impulsar la competitividad empresarial, promover el emprendimiento, avanzar en la cohesión territorial, consolidar una política fiscal de impuestos bajos y mantener una gestión eficiente de los recursos públicos.

Este programa se inserta en un escenario económico donde Castilla y León ha crecido a niveles superiores a los estimados inicialmente, con una evolución del Producto Interior Bruto (PIB) superior al 13 por ciento en los últimos cuatro años y con una sólida base exportadora, si bien la legislatura afronta un contexto marcado por la elevada inflación, el riesgo de subida de tipos de interés, el proteccionismo y la dificultad de acceso a materias primas.

En el ámbito de la política económica y la competitividad, Fernández Carriedo ha anunciado la elaboración de un nuevo Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial consensuado con el sector productivo, así como el desarrollo de un nuevo Plan de Internacionalización 2027-2031 que ampliará la red exterior hasta en 25 mercados distintos e incrementará en un 20 por ciento el número de empresas internacionalizadas, diseñando planes específicos para sectores como el queso, vino, seguridad, automoción, textil y cárnico. Asimismo, ha avanzado la puesta en marcha de un Plan de captación de inversiones del exterior en la Unión Europea, Asia y América, coordinado con un Programa con multinacionales y el Programa de empresas tractoras.

Su departamento prevé el impulso de un Plan estratégico de la automoción de Castilla y León 2030 vinculado a los planes industriales de Renault, Nissan, Iveco y Horse, junto a la creación del Hub de Construcción Industrializada y la potenciación del sector de la Seguridad y la Defensa a través de su respectiva Mesa sectorial.

Para facilitar la liquidez, ha confirmado que se consolidará la Plataforma Financiera de Castilla y León reforzando la colaboración con Iberaval y Sodical, potenciando los programas de Crecimiento innovador con financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Recursos endógenos, Reindustrialización, Capital semilla y la Plataforma de impulso al ahorro de los inversores regionales.

Por lo que respecta al emprendimiento, la innovación y las infraestructuras, el consejero ha apuntado que se tramitará una nueva Ley de Ciencia, Tecnología, Innovación y Digitalización y una nueva Estrategia de Emprendimiento e Innovación 2027-2031, potenciando la plataforma Castilla y León Comunidad de Emprendedores, el programa Wolaria y una red de 10 aceleradoras verticales.

Para el inicio de la actividad, se habilitará una línea de ayudas a fondo perdido con apoyos mínimos del 35 por ciento y hasta el 50 por ciento en el mundo rural, además de implementarse el Sistema de Inteligencia Empresarial de la Pyme, la Red Pymecyl y un plan de digitalización para micropymes, pymes y autónomos.

UN TOTAL DE 2.600 HECTÁREAS NUEVAS DE SUELO INDUSTRIAL

En materia de infraestructuras, la Junta desarrollará 2.600 hectáreas más de suelo industrial de calidad, concederá ayudas a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para la urbanización de suelo empresarial y ofrecerá bonificaciones del 50 por ciento en polígonos vinculados a planes territoriales, al tiempo que exigirá la conexión eléctrica a las infraestructuras de alta capacidad de la Red Nacional de Transporte.

Respecto al equilibrio territorial y el talento, ha ratificado la continuidad y desarrollo de los planes socioeconómicos y territoriales vigentes en las nueve provincias--como La Raya, Tierra de Campos, Segovia, Benavente, Béjar, Villadangos del Páramo, Ávila, Medina del Campo, Soria, Sierra de la Demanda, Salamanca, Palencia, Zamora y León--, complementados con la Estrategia integral de Talento 2031, la Ley de Mercado Abierto de Castilla y León y un sistema de simplificación administrativa en el Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl).

REBAJA DEL IRPF, DEDUCCIONES POR VIVIENDA Y UN PLAN DE "IMPUESTOS CERO" EN LOS PUEBLOS

En lo relativo a la Hacienda pública, Fernández Carriedo ha defendido una política fiscal moderada basada en la bajada de impuestos para las familias, que incluirá la reducción del primer tramo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en un 0,25 por ciento cada año hasta acumular un punto porcentual, y el incremento de la deducción por nacimiento o adopción hasta los 1.200 euros por el primer hijo, 1.700 euros por el segundo y 2.500 euros por el tercero y sucesivos, junto a una deducción en apoyo a la actividad deportiva.

En el medio rural se aplicarán "impuestos cero" para la transmisión de propiedades y escrituras de agregación de fincas rústicas afectadas a explotaciones prioritarias, mientras que para la vivienda se creará una "cuenta ahorro vivienda joven" con deducciones de hasta 7.500 euros, ó 15.000 euros en parejas, una deducción por alquiler de viviendas desocupadas y la rebaja progresiva de tipos en el Impuesto sobre Transmisiones para la adquisición de la primera vivienda por jóvenes, familias numerosas, personas con discapacidad, víctimas de violencia contra la mujer y viviendas de protección pública.

Además, se rebajará un 12 por ciento el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sobre los primeros 100.000 euros para hermanos, tíos y sobrinos, se reducirán los impuestos por transmisión de inmuebles asociados a negocios para facilitar el relevo generacional y se tramitará la Ley de asistencia al contribuyente para implantar la carpeta fiscal y modernizar las aplicaciones de la administración tributaria autonómica.

Finalmente, en el bloque de financiación autonómica y gestión de la hacienda, el consejero ha aseverado que la Junta defenderá un sistema justo, solidario y acorde con el coste efectivo de los servicios determinado por la estructura demográfica y territorial, oponiéndose a acuerdos bilaterales o a la condonación de deuda generada por el despilfarro a ninguna autonomía, exigiendo una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En cuanto a los fondos europeos, ha garantizado una gestión eficaz de los programas Feder, FSE+ y FTJ, y ha anunciado la participación en los debates del futuro Marco de Financiación 2028-2034. La Consejería mantendrá la prudencia presupuestaria reduciendo el nivel de deuda en relación con el PIB y reforzando los vínculos con el BEI y el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, además de avanzar hacia una Tesorería digital que ampliará telemáticamente los seguros de caución en la Caja General de Depósitos.

Por último, ha confirmado que se evitará la existencia de edificios públicos en desuso para garantizar su rentabilidad social, se incorporará inteligencia artificial en el sistema de contratación informática Duero, se culminará el expediente contable electrónico en el Sistema de Información Contable (Siccal), se intensificará el control y auditoría de la Intervención General y se aprobará el Plan Estadístico 2026-2029, que contará con 273 operaciones en 23 áreas diferenciadas.