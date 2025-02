Carriedo, tras el CPFF: "Lo que sentimos es impotencia porque lo que vale es el voto del Gobierno y el de una comunidad".

VALLADOLID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha denunciado la "impotencia" sufrida esta tarde tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado su propuesta para condonar hasta 83.000 millones de deuda de las comunidades autónomas.

Después de que todos los consejeros de las comunidades autónomas del PP abandonaran la reunión del CPFF, el titular de Economía y Hacienda castellanoleonés, al igual de lo que hacía minutos antes de asistir al encuentro, ha reiterado su indignación ante la postura de un Gobierno que ha obviado la opinión de una amplia mayoría de CCAA disconformes con esta 'quita' que pretende sacar adelante siguiendo las órdenes de los separatistas.

"Sentimos impotencia porque hemos ido a una reunión donde vale el voto del Gobierno y el de una única comunidad para aprobar el acuerdo, y daba igual que una amplísima mayoría de comunidades no hubiéramos sido escuchadas a pesar de que quieren otro modelo de participación y quieren ser escuchadas para llegar a una acuerdo", ha censurado Fernández Carriedo, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, para añadir que el Gobierno "ha decidido simplemente que hay unos partidos separatistas que son los que establecen la hoja de ruta".

En este sentido, el consejero reclama que Castilla y León, al igual que el resto de CCAA que han decidido abandonar la reunión, "merece ser escuchada" pues entiende que los castellanoleoneses "no son ciudadanos de segunda" a los que se llama para acudir a un encuentro donde el único objetivo es contarles "lo que se ha decidido en otra mesa", algo que choca frontalmente con la "multilateralidad y la igualdad" que reivindica el Ejecutivo de Alfonso Fernández Mañueco.

En cualquier caso, Fernández Carriedo tampoco se ha extrañado del resultado de la reunión, teniendo en cuenta que ya en el anterior CPFF costó que se incluyera en el orden del día el punto del nuevo modelo de financiación autonómica, cuestión que ahora no ha llegado a ser abordada al ser sustituida por la presentación, de facto, del acuerdo alcanzado con ERC, aunque fuera con el voto en contra de la mayoría de CCAA.

Pero además, el consejero y, a su vez, consejero portavoz de la Junta de Castilla y León insiste en que la propuesta de la 'quita' "no es la solución" que necesitan las CCAA, sobre todo una región cuya cartera de Economía y Hacienda dirige por cuanto ésta no tiene un problema de deuda. "Castilla y León paga sus deudas. Puede que la tengan los separatistas al endeudarse con la creación de embajadas o el proceso de referéndum ilegal. Lo que queremos es un nuevo modelo de financiación para asegurar la sanidad, la educación y los servicios sociales, ya que el actual está caducado desde 2014, hace once años", ha defendido Carriedo.

Y es en el ámbito de ese ansiado nuevo modelo en el que el consejero, en lugar de condonar deuda, es posible hablar sobre una "reestructuración de la misma, con plazos más largos y otros tipos de interés", ha advertido el político, quien asegura que Castilla y León y resto de autonomías del PP lo único que defienden es el "interés general de España, frente al interés de los partidos separatistas con un modelo de cupo muy distinto".