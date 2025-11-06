Carriedo garantiza que no hay condiciones para negociar las cuentas y critica las "excusas" de otros partidos

VALADOLID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves la voluntad del Ejecutivo autonómico de alcanzar acuerdos sobre el proyecto de Presupuestos de 2026 y ha asegurado que "la Junta no pone condiciones" a las reuniones con los grupos parlamentarios, al tiempo que ha criticado que otros partidos introducen "demasiadas excusas".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha respondido así a las críticas de PSOE y Vox por las fechas propuestas para reunirse con el Gobierno autonómico para negociar el Presupuesto. En concreto, la Junta ha propuesto, aunque todavía no en una convocatoria formal, el 14 o 17 de noviembre, fechas que coinciden con las dos últimas comparecencias de los consejeros en las Cortes y con el día límite, el 17, para presentar la enmienda a la Totalidad.

Ante esta situación, Fernández Carriedo ha precisado que "si algún grupo prefiere que la reunión se produzca una vez finalizadas las comparecencias, no hay ningún inconveniente". "Estamos abiertos a cualquier fecha, si es el día 17, tampoco hay problema, lo importante es que se produzca el diálogo", ha afirmado.

El consejero ha recordado que la elaboración de las cuentas autonómicas "no ha sido un camino fácil" y que la Junta "ha superado muchos obstáculos" pese a no haberse convocado todavía el Consejo de Política Fiscal y Financiera ni establecido el escenario de estabilidad por parte del Gobierno.