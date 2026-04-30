Carriedo reconoce trabajos "internos" con Vox para formar Gobierno y espera que la negociación dure "lo menos posible"

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido la existencia de trabajos "internos" con Vox con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita la formación de un Gobierno "estable" en la autonomía.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Carriedo ha manifestado su deseo de que este periodo de negociación se prolongue "lo menos posible", aunque ha garantizado que no se detendrá la actividad de la Administración.

En este sentido, el portavoz ha subrayado que el mensaje trasladado por el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, es el de "seguir trabajando" para garantizar la prestación de los servicios públicos y ha insistido en que la Junta "no se detiene".

Asimismo, el consejero ha señalado que el trabajo fundamental corresponde ahora a las Cortes de Castilla y León y, en concreto, a la Presidencia para proponer un candidato a la investidura.

Sobre la posibilidad de firmar el acuerdo antes de los comicios andaluces, el portavoz ha evitado concretar fechas y ha primado la calidad del pacto. "Lo interesante es que sea un buen acuerdo, que dé estabilidad a la autonomía, que piense en los intereses de la gente y que dé respuesta a lo que los ciudadanos manifestaron en las urnas", ha aseverado.

Respecto a su participación en el equipo negociador y la frecuencia de las reuniones, Carriedo ha afirmado que la Junta ofrecerá información detallada "cuando haya un resultado". El consejero ha defendido que, aunque es natural que existan trabajos previos para alcanzar un consenso, la prioridad es dar cuenta del contenido definitivo una vez que este se produzca.

Finalmente, ha concluido que el momento actual es para el "esfuerzo conjunto" y el trabajo interno, y ha prometido máxima transparencia y explicaciones minuciosas en cuanto se alcance el acuerdo definitivo entre ambas formaciones.