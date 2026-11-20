Cartel de 27 edición de la subasta de Cascajares. - CASCAJARES

PALENCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cascajares celebrará el próximo martes 24 de noviembre, a partir de las 19:00 horas en el Hotel Palace de Madrid, la XXVII edición de su tradicional Subasta Benéfica de Capones, cuya recaudación se destinará a la Asociación Nuevo Futuro, entidad dedicada a la protección y atención de niños, niñas y jóvenes que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad.

Leo Harlem, Susanna Griso y Zapata Tenor serán los encargados de conducir una velada que volverá a reunir a numerosas personalidades del mundo empresarial, social y cultural.

La tradicional Subasta de Capones de Cascajares regresa este año al Hotel Palace de Madrid, para celebrar una nueva edición de una cita que, durante más de un cuarto de siglo, ha conseguido unir solidaridad, gastronomía y compromiso social.

Los beneficios de esta edición se destinarán a 'Nuevo Futuro', una asociación con la que la Fundación Cascajares mantiene una estrecha relación desde hace años y que trabaja para ofrecer un entorno familiar, protector y estable a niños, niñas y jóvenes que, por diferentes circunstancias, no pueden vivir con sus familias.

El acto contará de nuevo con la colaboración de Christie's, que será la encargada de dirigir las pujas, y con el patrocinio principal de Fundación La Caixa. También será fundamental la implicación de numerosas empresas colaboradoras que, con sus aportaciones, contribuyen a hacer posible esta nueva edición de la Subasta.

Entre ellas se encuentran Aljomar, Oro de Castilla, Dulces El Toro, Quesos El Pastor, Familia Isidro, Jamones Blázquez, Finura, Alfaro y Fundación Mutualidad, además del propio Hotel Palace de Madrid y otras empresas que se han sumado a esta iniciativa solidaria.

En estos 27 años de historia ha conseguido recaudar más de dos millones de euros, que han permitido poner en marcha numerosos proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y otros colectivos que necesitan apoyo.

La Subasta comenzará a las 19:00 horas, con una recepción de invitados prevista a partir de las 18:30 horas. Las entradas tienen un precio de 45 euros y pueden adquirirse a través de www.subastacascajares.com, donde también se pueden realizar donaciones para aquellas personas que quieran colaborar con la iniciativa y no puedan asistir al evento.