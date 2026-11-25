1137232.1.260.149.20261125131401 El delegado del Gobierno, Nicanor Sen, presenta el dispositvo para este 29N. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi 10.00 agentes, 2.500 policías nacionales, 6.500 guardias civiles y 900 policías locales, garantizarán que los 2.106.438 electores censados en Castilla y León --187.461 residen en el extranjero-- puedan ejercer de forma "libre y segura" su derecho al voto.

Cifras que ha aportado el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, en rueda de prensa, en la que ha dado detalles del desarrollo logístico de las elecciones de este domingo, 29 de noviembre.

"Tengo que destacar que se trata de las cifras aproximadas dado que se siguen produciendo reuniones de seguridad en las Subdelegaciones y a las propias necesidades del servicio que se detecten el día de los comicios. No obstante, son ya cifras muy cercanas a las que veremos este 29 de noviembre", ha detallado durante su exposición.

El representante gubernamental ha recordado que en este proceso electoral a Castilla y León le corresponde la elección de 31 diputados divididos entre las nueve circunscripciones provinciales. En concreto, dos corresponden a Soria, tres a Ávila, Palencia, Segovia y Zamora; cuatro a Burgos, León y Salamanca y cinco a Valladolid.

De la misma forma, se elegirán cuatro senadores por circunscripción provincial, hasta alcanzar los 36 representantes electos desde Castilla y León en la Cámara Alta de las Cortes Generales, ha añadido.

En el Congreso, el número de candidaturas proclamadas en cada circunscripción incluye, nueve en Burgos, Salamanca y Zamora; diez en Ávila y Segovia, once en Palencia y Soria; doce en León y 13 en Valladolid.

Mientras que, en el Senado --ha continuado-- las candidaturas se reparten de la siguiente manera: cinco Segovia y Zamora; seis Ávila, Burgos y Salamanca; siete León, Palencia y Soria; y diez, en Valladolid

CENSO ELECTORAL

El censo electoral lo componen 2.106.438 electores, que podrán elegir entre las distintas candidaturas proclamadas en cada una de las circunscripciones. De todos estos electores de las circunscripciones castellanoleonesas, 187.461 son residentes en el extranjero, ha detallado, para añadir que, en cuanto al voto por correo, se han realizado hasta el momento 71.076 solicitudes.

"La mayoría de estas solicitudes se han realizado de forma presencial, contabilizando hasta 50.010 en el conjunto de las nueve provincias de Castilla y León", ha abundado.

Sen ha recordado que el voto por correo podía solicitarse hasta el 19 de noviembre y que la Junta Electoral Central ha ampliado el plazo de entrega de este voto hasta mañana, 26 de noviembre".

Las papeletas han sido confeccionadas por la Delegación y Subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad. En el caso de Castilla y León, se han impreso casi 23 millones de papeletas. De estas papeletas, más de 20,5 millones se corresponden con papeletas de candidaturas para el Congreso de los Diputados y 2,35 millones se corresponden con papeletas para el Senado.

"La confección y envío de este material a los Ayuntamientos, junto con las urnas, manuales de mesa y otros recursos necesarios, se ha elaborado en las Subdelegaciones del Gobierno desde hace semanas, gracias a la colaboración de los empleados públicos de la AGE en el territorio. Estas papeletas, a excepción de las enviadas en las solicitudes de voto por correo, serán distribuidas por los 2.248 municipios que contarán con 2.906 locales electorales en los que habrá 4.485 mesas electorales", ha explicado Sen.

Respecto al personal que estará disponible el domingo, habrá 25.437 miembros de mesa y 4.376 representantes de la administración, encargados, principalmente, de la transmisión de datos, tanto en los avances de participación, como en el escrutinio final.

"Estos representantes han realizado durante la última semana dos simulacros que han permitido comprobar que tanto los dispositivos, como los servidores funcionan correctamente de cara a la jornada electoral", ha continuado Nicanor Sen.

Para facilitar el ejercicio del derecho al voto de las personas con discapacidad visual se podían solicitar kits de votación accesible al Ministerio de Interior, que han recibido 101 solicitudes en la Comunidad.

IDENTIFICACIÓN

El secretario general de la Delegación del Gobierno, Javier Pérez Blázquez, ha apuntado que cada elector se podrá identificar a la hora de votar con el DNI, el Carnet de Conducir, el pasaporte con fotografía y el DNI electrónico. En este sentido, ha avanzado que se enviará un 'kit' para verificar la validez del mismo.

No obstante, ha recomendado acudir siempre con el documento "físico" porque podría haber problemas de cobertura ya que para generar el código QR que verifica su validez es necesaria la conexión a internet y ésta "puede fallar".

Sen ha agradecido el trabajo del personal de las Subdelegaciones, de los representantes de la administración, a los miembros de mesas electorales y a los Policías Nacionales y Guardias Civiles que asegurarán "el correcto desarrollo de esta jornada electoral".

"El esfuerzo de todos ellos es necesario para minimizar las incidencias y solucionar a la mayor brevedad posible aquellas que puedan surgir el 29", ha concluido Sen.