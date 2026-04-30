Casi 38.000 consultas, 888 cirugías y 1.885 pruebas canceladas en CyL en esta semana de huelga de médicos

Manifestación de médicos contra el Estatuto Marco del Gobierno central. - Álex Zea - Europa Press

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La huelga de los médicos en Castilla y León desarrollada durante esta semana, del 27 al 30 de abril, ha finalizado con un total de 37.919 consultas, 888 intervenciones quirúrgicas y 1.885 pruebas diagnósticas canceladas.

Son datos acumulados tras cuatro días de huelga contra el Estatuto Marco, después de sumar las cifras del paro de este jueves, que ha tenido un seguimiento medio del 21,59 por ciento, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 26 por ciento en Atención Hospitalaria (1.212 profesionales en huelga) y del 13 por ciento en Atención Primaria (300 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.512 facultativos de los 7.004 efectivos disponibles este jueves en el turno de mañana, tal y como ha precisado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 14,43 por ciento, 56 médicos en huelga; Burgos, 25,83 por ciento, 241 en huelga; León, 31 por ciento, 367; Palencia, 20,75 por ciento, 88 médicos; Salamanca, 18,97 por ciento, 261 facultativos; Segovia, 16,86 por ciento, 71; Soria, 28,78 por ciento, 59; Valladolid, 18,89 por ciento, 311 médicos; y Zamora, 13,52 por ciento, 58 médicos en huelga.

Además, la última jornada en huelga de los facultativos médicos ha tenido un total de 7.761 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana. Por áreas de salud, en Ávila ha afectado a 910 consultas; Burgos, 1.261; León 1.732; El Bierzo, 511; Palencia, 336; Salamanca, 728; Segovia, 273; Soria, 497; Valladolid Este, 336; Valladolid Oeste, 673 y Zamora, 504.

De la misma manera, se han cancelado un total de 236 intervenciones quirúrgicas, 585 pruebas diagnósticas y 4.205 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.