Castilla y León registró 1.216 incendios forestales en 2025 que afectaron a 143.880 hectáreas, 42.815 arboladas

VALLADOLID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León registró 1.216 incendios forestales en 2025, un 10 por ciento menos que la media de los últimos diez años, que afectaron a 143.880 hectáreas, de las que 42.815 eran arbolada.

Así lo ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien ha comparecido en la Comisión del ramo en las Cortes de Castilla y León para dar explicaciones sobre la gestión de los incendios ocurridos el pasado ejercicio a solicitud del Grupo Socialista y Vox.

En concreto, el año 2025 ha habido 1216 incendios forestales, un 10 por ciento menos que la media del decenio, "pero de gran gravedad muchos de ellos", según el consejero, quien también ha incidido en que los conatos (incendios que se atajan antes de que superen la hectárea de superficie) han sido el 71 por ciento, dos puntos por encima de la media de los últimos diez años, que es del 69%.

"Es decir, a pesar de malas condiciones del año, la eficacia en la extinción ha seguido aumentando", ha apuntado Suárez-Quiñones, quien ha añadido que el operativo de incendios actuó en 856 incendios no forestales (agrícolas en general), que a pesar de no computar en la estadística de incendios forestales, y de no ser una competencia de esta Consejería, controló y extinguió. De esta forma, el operativo participó en la extinción de 2.072 incendios forestales y agrícolas.

A este respecto, el consejero ha señalado que el análisis de los datos evidencia que, incluso en los meses de mayor actividad y simultaneidad (junio-septiembre), el operativo mantiene niveles "muy altos de eficacia" en un escenario de "severidad extraordinaria" para el que se aplicaron las medidas de "escalado y coordinación" interadministrativa previstas en el Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales (Infocal).