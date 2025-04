CCOO agradece que Mañueco no activara Nivel 3: "Demuestra que estábamos a resolver problemas y no a desgastar"

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, ha agradecido al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que no activara el Nivel 3 de emergencias como sí hicieron otras ocho autonomías porque, a su juicio, eso demuestra que en la Comunidad se estaba "a resolver problemas y no a desgastar al Gobierno en un desastre".

"Me parece ridículo que Valencia pida el nivel 3 en este caso y no cuando lo tenía que hacer. Me parece que Ayuso --en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid-- y el Partido Popular a nivel de España están jugando a esto de pedir el nivel 3 para que sea el Gobierno quien intervenga como un movimiento de carácter político para hacer oposición. Los problemas de estas características son más serios que entrar al desgaste del Gobierno. Es de agradecer que Mañueco no haya activado esa petición y que se vea que efectivamente aquí estamos a resolver los problemas", ha argumentado.

Andrés, que junto con el líder de UGT, Óscar Lobo, ha participado en la presentación de los actos del 1 de mayo, ha explicado que se pusieron a disposición del Gobierno autonómico para "colaborar" en lo que necesitara.

Los sindicatos desconocen si ha habido "muchos daños o no", aunque todo hace indicar que no se han producido "problemas graves", para recordar a los trabajadores, pero también a la patronal, que los trabajadores tienen hasta cuatro días de permiso remunerado si hay dificultades de desplazamiento para llegar al centro de trabajo, según recoge el artículo 37.7.g del Estatuto de los Trabajadores

"Y aquí no vale como vacaciones, ni recuperar las horas no trabajadas. No, se tiene derecho a permisos retribuidos. No hay que descontar nada de las nóminas porque ese derecho está ahí. Por lo tanto, pedimos a la patronal de Castilla y León que también respete este artículo y recomiende a sus empresas que no haga descuento a los trabajadores por haber faltado como consecuencia de los problemas derivados del corte", ha zanjado.

Artículo que también ha recordado en su intervención Óscar Lobo que confía, por otra parte, en que la Comunidad y el país recobren la "normalidad lo antes posible". "Parece que el suministro energético está en nuestra comunidad llegando prácticamente a todos los rincones de Castilla y León. Y también hacer una llamada de atención en relación a los trabajadores que no puedan acceder a su puesto de trabajo por motivos de transporte, tienen derecho a un permiso retribuido", ha subrayado.