CCOO convoca movilizaciones en CyL ante el "caos de gestión" del operativo antiincendio: "La alternativa es rezar"

José Ramón Jiménez (i) y Juan Carlos Hernández, durante la rueda de prensa. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO convocará asambleas de trabajadores y movilizaciones el día 10 en las delegaciones territoriales de la Junta de todas las provincias, salvo en Valladolid que serán el 11 y frente a la Consejería de Medio Ambiente, por el "caos de gestión" del operativo antiincendios que se arrastra del pasado "año" y que avoca a otra campaña "muy complicada".

"La alternativa a las movilizaciones es rezar", han advertido tanto el responsable de Medio Ambiente de CCOO, José Ramón Jiménez, como el coordinador del sector autonómico del sindicato, Juan Carlos Hernández, que han lamentado que desde la Consejería de Medio Ambiente, tanto el titular en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como el director general Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, no se haya hecho "nada" por cambiar un operativo "obsoleto" y un marco jurídico del "siglo pasado" después de lo sucedido el pasado año.

"Estamos a las puertas de una campaña complicada por la cantidad de combustible que se ha acumulado en los montes y por las temperaturas elevadas que hemos tenido, lo que hace que las perspectivas que tengamos sean de mucho peligro para este verano. Y, sin embargo, los medios que pone la Junta para hacer frente a los incendios de sexta generación ni son los que habían prometido, ni los que esperábamos, ni mucho menos, los necesarios para afrontar esta campaña con garantías", ha argumentado Juan Carlos Hernández.

Durante su exposición, ha relatado una serie de incumplimientos en todos los colectivos por parte de la Junta que les ha llevado a convocar asambleas y movilizaciones antes de que comience la campaña de Peligro Alto de Incendios, el próximo 12 de junio. "Por eso llevaremos a cabo asambleas informativos con los trabajadores de la parte pública del operativo y después nos concentraremos en las delegaciones territoriales el día 10. En Valladolid lo haremos el 11 frente a la Consejería de Medio Ambiente", ha detallado.

En este contexto, José Ramón Jiménez ha asegurado que el operativo está "al 30 por ciento", aunque el consejero "venda" lo contrario, para zanjar que su credibilidad "diga lo que diga es nula y contraproducente" en el sentido de que se le va a cuestionar ya "todo".

"No hay operativo, no hay medios y la desorganización de los que hay es la misma que la del año pasado", ha abundado para justificar las movilizaciones de la próxima semana. "Es que la alternativa es rezar. Queremos transmitir la situación de desamparo que tenemos", ha añadido.

El representante sindical ha ahondado en el clima de descontento del operativo. "Es que tiene cabreados a todos, a los celadores, a los agentes medioambientales, a los peones, a los conductores... Hasta a los que tiene en Rigoberto Cortejoso -sede de la Consejería-- 300 ingenieros, con un enfado terrible porque no se les aplica la ley de Bomberos Forestales", ha añadido.

Todo ello, ha insistido, viene dado de un marco jurídico "del siglo pasado" con "incrementos ridículo" que hacen del operativo de Castilla y León el "peor de España" y que sigue con los mismos "efectos desorganizativos del caos del pasado año".

Como ejemplo de esa "brutal descoordinación" es la inexistencia de un calendario de guardias para augurar nuevas guardias de 16-20 horas, algo que está recurrido y que la inspección de trabajo, al igual que "problemas" para completar las 129 cuadrillas de tierra, algo que se volverá hacer, ha advertido, con "personal sin cualificación". También ha apuntado que 400 trabajadores llevan seis meses sin hacer "labores de prevención" porque la Junta ha sido incapaz de dotarles de Epis. "Todo esto era previsible", ha zanjado.

Por último, y ante la inminente conformación del nuevo gobierno, han pedido al nuevo consejero --"si es que lo hay"-- que coja "el toro por los cuernos" y se ponga "al día" después de que los actuales dirigentes no hayan tenido "la más mínima intención" de estar en contacto con la "parte social". "Va a tener una patata caliente. La primera, cesar al director general de Patrimonio Natural", han concluido.