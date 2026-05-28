CCOO CyL reivindica la necesidad de incorporar la perspectiva de género en la prevención de los riesgos laborales

VALLADOLID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras Castilla y León, con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, ha celebrado una jornada para analizar y reivindicar la necesidad de incorporar "de manera real y científica" la perspectiva de género en la prevención de los riesgos laborales.

Durante la jornada, organizada conjuntamente por las secretarías de Salud Laboral y la de las Mujeres del sindicato y presentada por el secretario de Salud Laboral de la sección autonómica de CCOO, Fernando Fraile, se ha denunciado que las condiciones laborales repercuten en la salud de las personas trabajadoras, por lo que es "imprescindible" incorporar la perspectiva de género, ya que hasta ahora "no se ha tenido en cuenta" y afectan "de manera diferente entre hombres y mujeres", según ha apuntado el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, se ha alertado de que la actual división sexual del trabajo coloca a las mujeres en sectores "feminizados" como la limpieza, los cuidados, la educación, el comercio o el ámbito sociosanitario, donde predominan "los riesgos ergonómicos y psicosociales, la precariedad, la temporalidad y la sobrecarga emocional".

Mientras los hombres registran "una mayor proporción de accidentes laborales mortales", las mujeres sufren "en mayor medida" los accidentes 'in itinere' (en el camino al trabajo), una situación vinculada a "la precariedad, las jornadas parciales, los horarios partidos y la denominada 'doble presencia'", derivada de la carga de cuidados que asumen mayoritariamente las mujeres.

Por otra parte, CCOO ha criticado "la negativa de la patronal CEOE-Cepyme" a suscribir el reciente acuerdo para la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. "Es una absoluta falta de responsabilidad. Son las empresas quienes tienen la obligación legal de proteger la salud de las personas trabajadoras y negarse a firmar un acuerdo que incorpora la perspectiva de género, los riesgos psicosociales o la salud mental demuestra una preocupante falta de compromiso", ha señalado el sindicato.

Además, la técnica de la secretaría confederal de Salud Laboral Vania Vega ha explicado el impacto que unas malas condiciones de trabajo tienen en el consumo de medicamentos y otras sustancias, ya que repercuten "directamente" en la salud física y mental de las personas trabajadoras, y sobre todo "en sectores feminizados", como el de cuidados o limpieza.

Durante la jornada también se ha alertado sobre "la infradeclaración de enfermedades profesionales", especialmente entre las mujeres y en actividades "feminizadas", donde muchos daños para la salud siguen "invisibilizados o insuficientemente reconocidos".

Por su lado, la técnica en prevención de riesgos laborales del equipo de salud laboral de la Fundación 1º de Mayo Montserrat López Bermúdez ha señalado que "la escasa valoración de muchos puestos de trabajo ocupados mayoritariamente por mujeres" constituye en sí misma "un importante factor de riesgo psicosocial".

López Bermúdez ha indicado que las mujeres cuentan con "menor presencia en las estructuras de poder de las empresas" y sufren una "menor valoración social y profesional", lo que incrementa la exposición a situaciones de "estrés, violencia y acoso laboral".

Por último, el sindicato ha apuntado que las políticas preventivas deben dejar de ser "ciegas al género" y ha reclamado una adaptación efectiva de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para incorporar los factores de género en la evaluación y prevención de riesgos.