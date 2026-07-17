CCOO lamenta los últimos dos accidentes laborales mortales en CyL, pide investiga sus causas y reforzar la prevención

VALLADOLID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha lamentado los dos últimos accidentes laborales mortales ocurridos en Castilla y León y ha pedido una investigación "exhaustiva" para esclarecer las causas así como reforzar la prevención.

El sindicato, que ha trasladado sus condolencias a las familias y amigos de los trabajadores fallecidos, considera que estos siniestros ocurridos este jueves en Burgos y Zamora "vuelven a poner de manifiesto la necesidad de reforzar la prevención de riesgos laborales y el cumplimiento efectivo de la normativa de seguridad y salud en el trabajo".

El sindicato, en un comunicado recogido por Europa Press, se ha referido así al accidente ocurrido en Toro (Zamora), donde falleció un trabajador de 47 años tras caerle una viga que transportaba un camión y se desprendió y al que se produjo en Pinilla de los Barruecos (Burgos), donde otra persona perdió la vida tras volcar una hormigonera.

CCOO ha reclamado que ambos accidentes sean investigados "con el máximo rigor" por la Inspección de Trabajo para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron, determinar si se cumplían todas las medidas preventivas exigibles y, en su caso, depurar las responsabilidades que correspondan.

"Estos dos nuevos accidentes mortales evidencian la gravedad de la siniestralidad laboral y la necesidad de reforzar la cultura preventiva en todos los centros de trabajo", ha agregado el sindicato.

MÁS PREVENCIÓN

Por ello, CCOO ha insistido en que la prevención debe situarse "en el centro" de la organización del trabajo y no convertirse en un mero cumplimiento formal de obligaciones administrativas y ha incidido en que la prevención de riesgos laborales es un derecho "fundamental" de los trabajadores y una "obligación" de los empleadores para proteger la salud de sus empleados.

Además, ha exigido a los organismos competentes que actúen "con firmeza" ante los incumplimientos de la Ley y adopten medidas urgentes para frenar la siniestralidad laboral. "No es justo ni de derecho que alguien pierda la vida en su lugar de trabajo", ha afirmado.

De esta forma, ha insistido en que es "imprescindible" reforzar la inversión en prevención, mejorar la formación e información de los trabajadores y garantizar una adecuada coordinación de actividades empresariales.

"Ninguna persona debería perder la vida por el hecho de acudir a trabajar. La seguridad y la salud laboral son un derecho fundamental que debe garantizarse de manera efectiva en todos los centros de trabajo", ha señalado el secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Castilla y León, Fernando Fraile.