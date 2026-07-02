CCOO pide que los "buenos datos" de empleo se traduzcan en "una subida generalizada" de "todos los salarios"

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León ha puesto en valor los "buenos datos" de empleo en junio, que "vuelven a confirmar el buen comportamiento del mercado laboral y la solidez de la economía", por lo que ha pedido que esto se traduzca en "una subida generalizada" de "todos los salarios".

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha incidido en que la bajada de 2.895 personas en el paro en la Comunidad y el aumento en 9.641 cotizantes en la afilición a la Seguridad Social son datos que "confirman la buena marcha de la economía".

CCOO también ha incidido en el aumento de las personas que buscan su primer empleo, en torno a un 7 por ciento, así como el incremento del peso de las personas extranjeras sobre el total del desempleo, que pasa del 11,6 por ciento en mayo al 12,2 por ciento en junio, un comportamiento que el sindicato vincula al efecto de los procesos de regularización, que incorporan nuevas personas extranjeras como demandantes de empleo.

Asimismo, considera que estos "buenos datos" refuerzan la "necesidad de impulsar la negociación colectiva para que el crecimiento llegue a los salarios de todas las personas trabajadoras". "Esta evolución positiva sigue trasladándose de forma insuficiente a los salarios de las personas trabajadoras, por lo que la negociación colectiva constituye en estos momentos la principal prioridad del sindicato", ha aseverado el sindicato.

En este sentido, el secretario de Empleo y Migraciones de CCOO Castilla y León, Javier Moreno, ha advertido de que "hay miles de personas trabajadoras cuyos ingresos no evolucionan al mismo ritmo que la economía, lo que les hace perder capacidad adquisitiva y limita el impacto positivo del crecimiento".

Así, la organización sindical rechaza el planteamiento de parte de la patronal que "condiciona las mejoras salariales al aumento previo de la productividad". "La fórmula es justamente la contraria. Unos mejores salarios favorecen una mayor productividad porque aumentan el poder adquisitivo de las familias, impulsan el consumo y fortalecen la demanda de bienes y servicios de las empresas", ha defendido Moreno.

"No hay ninguna razón para que una economía que crea empleo no reparta también esa riqueza mediante mejores salarios. Ese es el objetivo de CCOO que debe guiar la negociación colectiva", ha concluido Moreno.