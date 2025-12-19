CCOO propone un operativo de incendios público, permanente, con mejoras y que rebaja el coste en personal a 82 millones

El presidente del CES, Enrique Cabero, junto a la secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras ha propuesto un operativo de prevención y extinción de incendios totalmente público, con la "internalización" de los servicios externalizados, permanente todo el año, con mejoras laborales y un coste en personal inferior al presupuestado por la Junta de Castilla y León para 2025, al rebajar su cuantía de los 91 o 92 millones a 82 (8 o 9 millones menos).

Así lo ha explicado la secretaria general de Comisiones Obreras Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, quien ha presentado la propuesta en la sede del Consejo Económico y Social (CES) acompañada por su presidente, Enrique Cabero, y el responsable de Medio Ambiente del sindicato, José Ramón Jiménez.

Fernández de los Muros ha incidido en que la propuesta parte de una reflexión colectiva en el seno del sindicato en la búsqueda de una solución a la situación que se vive en torno a los incendios y la emergencia climática y después de la advertencia que se hizo tras lo ocurrido en 2022 en la Sierra de la Culebra, el "colapso" del operativo este año y el "fracaso" del modelo de la Junta.

Así, ha explicado que llevan mucho tiempo trabajando para buscar una propuesta "viable", "segura" para los trabajadores y que, si hay voluntad política, se pueda llevar adelante, por lo que la ponen sobre la mesa para "abrir un debate".

Las "claves" del modelo pasan por un operativo "cien por cien público" con gestión directa por parte de la Junta, con mejoras de las condiciones de trabajo que supongan mayor seguridad formación para una labor "bastante peligrosa" y que contempla "internalizar" todos los servicios que se han ido externalizando a lo largo de los años por parte de la Consejería de Medio Ambiente.

"Tenemos las fórmulas para hacerlo", ha asegurado Ana Fernández, quien ha incidido que además se conseguiría fijar empleo de carácter estable durante todo el año, abordar la prevención y todo ello bajo la figura del bombero forestal, algo que reclaman que se reconozca. Además, se aboga por reforzar también las direcciones técnicas y todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, ya que "no están funcionando bien", sobre todo en los momentos de extinción y cuando hay una mayor urgencia.

En concreto, el sindicato propone una distribución territorial provincial con 24 brigadas helitransportadas, 134 de extinción, 84 bases comarcales, 24 bases y 30 medios aéreos, aproximadamente 3.000 bomberos forestales distribuidos en diferentes categorías profesionales (desde ingenieros-bomberos forestales hasta la de peón bombero-forestal) y 1.200 agentes medioambientales y celadores.

La propuesta va acompañada de una cuantificación económica del gasto, con un plan inicial de inversiones y mejoras en infraestructuras de 22 millones de euros y otros 22,5 para la adquisición de vehículos y materiales.

MEJORAS

Otros gastos cuantificados que suponen alrededor de 7 millones de euros se destinarían al dimensionamiento de los empleados que se tienen que dedicar al operativo y la mejora de sus condiciones laborales.

De esta forma, se propone un incremento del 20 por ciento de los empleados que integran las cuadrillas helitransportadas, lo que supondría un aumento de otro tanto por ciento del gasto, unos 3 millones de euros para alcanzar los 18.

En el caso de las cuadrillas de tierra y las brigadas de extinción se plantea invertir 63,4 millones un modelo que "curiosamente" cuesta 17 millones menos de lo presupuestado ahora mismo, ha afirmado Fernández de los Muros, quien ha añadido que esta cifra puede servir para suplir otras necesidades que se plantean en la propuesta en lo que se referier a maquinaria manual para los trabajadores o el propio equipamiento que hay que mejorar.

Comisiones contempla que este personal trabaje todo el año en mejores condiciones y con puestos de trabajo estables, lo que considera que supondrá que se fije población en el ámbito rural, dado que los trabajadores, acompañados de sus familias, vivirían en las zonas donde desarrollen su labor.

Todo ello iría acompañado también de una política de gestión forestal sostenible y trabajos de prevención que disminuirían o incluso permitirían "anular" el gasto de extinción, que tiene un carácter urgente, se suma a lo presupuestado y se genera necesariamente cuando se producen incendios como este año, en el que el sindicato cree que se habrá producido una cifra "desorbitada".

"Es una es una propuesta muy completa con una serie de actuaciones muy claras que insisto en que son viables incluso desde el punto de vista presupuestario", ha apuntado la secretaria autonómica de Comisiones, quien ha agregado que esta gestión forestal y prevención es "imprescindible" para poder "apagar los incendios en invierno" y combatir la emergencia climática, algo "mucho más fácil" si se tienen cuidados los montes.

Fernández de los Muros considera que además es "imprescindible" implicar a toda la sociedad, sobre todo a la que se encuentra en los ámbitos rurales, para que sea para que sea consciente realmente de lo que supone la necesidad de hacer una buena política forestal en Castilla y León.

GESTIÓN DE LOS MONTES

También se propone una planificación "integral" con una adecuada ordenación de los montes con tareas y trabajos selvícolas preventivos en el 1 por ciento del territorio forestal, ya que actualmente sólo se realiza sobre el 0,4 por ciento, por lo que "hay mucho margen de mejora".

Otras actuaciones que se plantean tienen que ver con la innovación y la investigación en bioeconomía forestal, en conservación de los ecosistemas, en recursos forestales y en la transformación industrial de la madera o en aprovechamientos forestales sostenibles que fomenten la actividad económica en el ámbito rural.

Sin embargo, considera que todo ello debe ir acompañado también de una inversión en el medio rural "imprescindible" en cuanto a servicios públicos y transporte que permita, "por lo menos", disminuir algo el desequilibrio territorial que "sufre" la Comunidad de manera que permita que en estas zonas rurales haya una posibilidad de fijar población.

Otras peticiones que hace el sindicato en el marco de la propuesta es que haya una mayor coordinación entre administraciones y un Pacto de Estado ante la emergencia climática que la Confederación de Comisiones Obreras ya ha planteado al Gobierno central.

"No se trata solamente de apagar los incendios, tenemos que prevenir, tenemos que proteger nuestro patrimonio natural, tenemos que proteger a las personas que están continuamente pendientes con su trabajo de la extinción de los incendios, que se juegan la vida", ha apuntado Ana Fernández, quien ha recordado que "desgraciadamente" ha habido fallecidos en la extinción de incendios en Castilla y León.

En este contexto, la secretaria de Comisiones ha advertido de que, tras decaer los decretos leyes que se rechazaron en las cortes para modificar el operativo, éste no entrará en funcionamiento el 1 de enero y no se hará un llamamiento a los trabajadores.

"Por lo tanto va a estar coja, como siempre, la prevención y, consecuentemente, veremos qué pasa el próximo verano", ha aseverado Ana Fernández, quien ha criticado que la Junta no haya "dado la cara" y hecho balance de incendios este año, que es "muy negativo", y ve una "falta de responsabilidad" del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, porque "ponerse de frente a la realidad a veces no es fácil y mucho menos si hay elecciones autonómicas" como el próximo año.