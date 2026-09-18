CCOO rechaza nuevas rebajas fiscales en Castilla y León y pide mejorar salarios y servicios públicos

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO Castilla y León considera que la propuesta de nuevas rebajas fiscales planteada por el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, no constituye la respuesta adecuada ante la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo las familias de la Comunidad. La organización sindical ha recordado que el IPC alcanzado en agosto se ha situado en el 4,7 por ciento interanual en la región, mientras que la subida media de los salarios se ha fijado en un 3%.

La secretaria general de CCOO Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, apunta que el debate no debe centrarse únicamente en reducir la factura fiscal, sino en garantizar la recuperación de la capacidad de compra familiar y el mantenimiento de servicios públicos de calidad. Asimismo, a través de un comunicado recogido por Europa Press, argumenta que los impuestos resultan indispensables para financiar las políticas públicas y cumplir una función redistributiva que sostiene la sanidad, la educación, la dependencia y los servicios sociales.

Desde la central sindical se ha advertido de que la rebaja fiscal no se puede presentar como si el dinero desapareciera del presupuesto público sin consecuencias directas sobre los hospitales, centros de salud y colegios. En este sentido, la dirigente sindical ha remarcado que las reducciones tributarias apenas suponen unos euros al mes para los trabajadores, mientras que los recortes en los recursos afectan directamente a las listas de espera o a la calidad de la enseñanza.

Fernández de los Muros ha reclamado que las medidas frente al encarecimiento de la vida se orienten a la mejora de los sueldos a través de la negociación colectiva, con la inclusión de cláusulas de revisión salarial y un reparto más justo de los beneficios. Igualmente, la responsable del sindicato ha insistido en que resulta prioritario proteger el poder de compra de las rentas más bajas antes que aplicar minoraciones de impuestos de carácter general.

CCOO insiste en que la defensa del presupuesto público resulta prioritaria para evitar el deterioro de las prestaciones esenciales de la Comunidad que reciben las personas con menores recursos. De este modo, el sindicato ha reiterado la necesidad de consolidar el marco salarial en los convenios colectivos como la vía principal para asegurar la estabilidad económica de las familias.