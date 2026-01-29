CCOO Salamanca denuncia la "falsa negociación" de las plantillas docentes con la Consejería de Educación

El secretario de Educación Pública en CCOO Salamanca, Héctor Vicente. - CCOO

SALAMANCA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO Enseñanza Salamanca ha anunciado su negativa a participar en lo que califica como una "falsa negociación" sobre las plantillas docentes para el curso 26-27 con la Consejería de Educación de la Junta.

La organización sindical ha asegurado rechazar la validación de un calendario "impuesto que impide un análisis serio, tras recibir con un mes de retraso la documentación que la Administración ha tardado meses en preparar", han asegurado en un comunicado recogido por Europa Press.

"En años anteriores la documentación se entregaba en diciembre y en esta ocasión la Consejería la ha enviado el 20 de enero, convocando la primera reunión para el día 29" han asegurado desde CCOO.

"Es materialmente imposible realizar un estudio serio de las necesidades de los centros en una semana escasa", han añadido al respecto.

El sindicato, desde su sección de Educación, ha señalado que "esta actitud es un inadmisible desprecio a la labor sindical y una muestra de nula voluntad negociadora".

La situación en los centros de la provincia es "alarmante", según CCOO y subrayan especialmente "la atención a la diversidad". CCOO ha denunciado que la Junta "impone ratios elevadas que, además, incumple sistemáticamente".

Según han rubricado desde el sindicado, las ratios del profesorado en la educación pública "se logró un acuerdo muy importante que mejora las ratios respecto a la educación concertada".

"La realidad es que la Junta desprecia la atención a la diversidad, cubriendo estas necesidades con jornadas precarias (en algunos casos de apenas seis horas), lo que impide una atención de calidad" han dicho al respecto.

Por otro lado, CCOO ha indicado que "ante la inminente reducción de las horas lectivas a 23 horas semanales impulsada por el Gobierno central, si la Junta no crea plazas jurídicas estructurales, el alumnado se quedará sin apoyos, repitiendo el fracaso de la reducción a 24 horas".

Además, han solicitado como "urgente" la creación de "plazas de plantilla jurídica en el Centro Penitenciario de Topas para garantizar la estabilidad del empleo y del proyecto educativo".

En el ámbito de la Enseñanza Secundaria y resto de cuerpos, CCOO ha indicado que "la Consejería sigue ignorando los acuerdos firmados". En cuanto a la orientación y servicios a la comunidad, es "vital reforzar las plantillas de Orientación Educativa y PSC (Profesorado de Servicios a la Comunidad).

Sin una dotación amplia de plazas, es imposible realizar las tareas de diagnóstico, acompañamiento y atención que el sistema requiere, respetando al mismo tiempo los derechos laborales de estos profesionales" han añadido desde el sindicato.

Además, han denunciado que "se sigue incumpliendo el acuerdo de 2022 para la bajada progresiva a 17 horas lectivas, lo que frena la generación de empleo neto en los centros" y, por último, han exigido "la creación inmediata de plazas de plantilla jurídica en las residencias del IES F.

Rojas y CIFP Rodríguez Fabrés, y la Escuela Hogar 'Los Sitios' en Ciudad Rodrigo, así como en los Centros de Educación de Adultos (CEPA), donde existen plazas que cumplen los criterios para ser estructurales desde hace años".