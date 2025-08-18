CCOO Salamanca exige "medidas urgentes y estructurales" para terminar con los incendios en la provincia. - CCOO SALAMANCA

SALAMANCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Salamanca ha exigido en la jornada de este lunes "medidas urgentes y estructurales que garanticen una dotación suficiente de recursos humanos y materiales" para terminar con los incendios en la provincia salmantina.

"Los incendios forestales que asolan no solo a Salamanca, sino a toda la comunidad, hacen pensar que las políticas en medida de incendios forestales sean insuficientes", ha señalado el secretario general de CCOO Salamanca, José Fernando Luengo, en un comunicado recogido por Europa Press.

Luengo ha asegurado que ha podido constatar 'in situ', "la situación de precariedad que sufren los medios terrestres" y ha podido conocer "en primera persona la situación por la que las cuadrillas pasan día tras día".

Los trabajadores han denunciado, según apunta CCOO Salamanca, que "les obligan a trabajar incluso cuando hay alerta por altas temperaturas". Luego ha añadido que trabajan "con desbrozadoras a más de 30 grados" y que, tras horas de trabajo, "les toca ir al incendio".

Luengo ha añadido que ha podido ver cómo los voluntarios han llevado "a pie de fuego, un bocadillo, fruta y agua tras horas de lucha contra el fuego". Según ha asegurado el sindicato, "si no llega a ser por el Ayuntamiento, Cruz Roja y los voluntarios, no hubieran comido ni bebido en todo el día".

Desde CCOO ha indicado, además, que "todas y cada una de las personas que integraban el operativo lo hacían con una gran profesionalidad, jugándose la vida para vencer al fuego".

La precariedad a la que se enfrentan, han finalizado desde CCOO, "tiene nombre y apellidos, se llama Junta de Castilla y León. En CCOO llevamos años exigiendo a la Junta, más inversión en los montes para su limpieza, ya que los trabajos preventivos hacen que el riesgo de incendios se minimice. La ausencia de descanso y el cansancio acumulado hacen que haya más riesgo de accidentes fatales como el ocurrido en Espinoso de Compludo", ha lamentado José Fernando Luengo.

CCOO de Salamanca ha lamentado la pérdida de tres vidas humanas en los incendios de la comunidad y ha trasladado sus más sentidas condolencias a los familiares y amigos de las víctimas, así como su solidaridad y pronta recuperación con el trabajador herido.

A pesar de ello, ha recordado que "el 8 de noviembre de 2024 se aprobó el proyecto de Ley básica de bomberos y bomberas forestales, un hito histórico que dignifica el sector y que, a día de hoy, no se ha puesto en marcha en la comunidad".