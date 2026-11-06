CCOO y UGT compartirán pancarta con organizaciones feministas, jóvenes, LGTBIQA+ y ONGs en Valladolid

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT, organizaciones y asociaciones vecinales, feministas, de consumidores, autónomos, jóvenes, LGTBIQA+, ONGs compartirán pancarta en la manifestación convocada para el próximo 11N, al tiempo que han hecho un llamamiento a la sociedad vallisoletana para "llenar las calles" y reivindicar "salarios suficientes para poder vivir, acceso a una vivienda digna y el mantenimiento del sistema público de pensiones".

La manifestación partirá de la Plaza Colón de Valladolid a las 19.00 horas y acabará en la Plaza Mayor, señalan ambas organizaciones a través de un comunicado.

"Tanto UGT como CCOO comparten con los representantes de la sociedad civil el principio de que las personas trabajadoras tienen derecho a construir un proyecto de vida digno, libre y autónomo en el que la vivienda no sea un lujo ni un bien con el que especular y se proteja y legisle, como recoge la Carta Magna, como un derecho fundamental", recoge el comunicado.

Por eso, desde CCOO y UGT valoran la confluencia conseguida con las organizaciones, asociaciones y colectivos que representan a la sociedad civil vallisoletana, y que se ha obtenido tras un encuentro para "compartir análisis, intercambiar propuestas y reforzar la importancia de la participación social en una jornada de movilizaciones que afecta al conjunto de la ciudadanía", al entender que la defensa de los derechos laborales y sociales son "una responsabilidad colectiva".

Y son decenas los organismos que van a formar parte de la protesta del citado día 11 de noviembre, como la asociación de Periodistas Feministas de Castilla y León, Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (Cavecal), Consejo de la Juventud de Castilla y León, Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Coordinadora de ONGs de Castilla y León (Coodecyl), Foro Feminista, Fundación Triángulo, TRADECyL, Unión de Consumidores de Castilla y León, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Castilla y León (UPTACyL), y las fuerzas políticas progresistas.