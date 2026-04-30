CCOO y UGT critican el "bloqueo" del convenio de clínicas dentales de Valladolid y avisan de movilizaciones

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado públicamente el "bloqueo" del convenio colectivo de clínicas dentales en Valladolid, que afecta a más de un millar de personas, y han advertido de movilizaciones si no hay avances.

Ambas organizaciones, en un comunicado recogido por Europa Press, han criticado la actitud de la patronal en las clínicas dentales de Valladolid (Asvecliden) durante la negociación del convenio colectivo, que arrancó el pasado 15 de enero y que, tras cuatro reuniones, sólo ha obtenido como respuesta de la parte empresarial la negativa a todas las propuestas planteadas para mejorar las condiciones laborales.

UGT y CCOO han apuntado que entre las medidas rechazadas por la patronal se encuentran la reducción, "aunque sea simbólica", de la jornada anual, la mejora de los permisos retribuidos y el mantenimiento del poder adquisitivo de las plantillas, en un sector donde en el que se parte de salarios bajos.

En este sentido, han explicado que la representación empresarial propone únicamente incrementos retributivos por debajo del IPC vigente e incluso contempla congelar los sueldos en 2026 para los grupos con menores ingresos, situados en el entorno del Salario Mínimo Interprofesional.

Los sindicatos consideran que esta actitud "no tiene comparación con la que se está produciendo en la negociación de otros sectores y provincias" y censuran la falta de voluntad negociadora por parte de la patronal, por lo que "de forma inminente" solicitarán una mediación ante el Servicio de Relaciones Laborales (SERLA).

De no avanzar en la negociación del convenio, las organizaciones sindicales han advertido de que pondrán en marcha un calendario de protestas como concentraciones a las puertas de los centros de trabajo y, como último recurso, la convocatoria de una huelga con el objetivo de alcanzar un convenio "que dignifique las condiciones salariales y laborales del sector".