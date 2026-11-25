La secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT en la Comunidad, Victoria Zumalacárregui, y la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales de CCOO Castilla y León, Yolanda Martín. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han mostrado su rechazo a los "discursos negacionistas" de la violencia de género en este 25 de noviembre preelectoral, un contexto en el que han pedido a las mujeres que revisen las propuestas feministas y de igualdad de los partidos para ver "dónde deberían votar".

Así lo han expresado la secretaria de Mujeres, Políticas Sociales, Vivienda y Movimientos Sociales de CCOO Castilla y León, Yolanda Martín, y la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGT en la Comunidad, Victoria Zumalacárregui, en un acto reivindicativo en la plaza Zorrilla de Valladolid para denunciar la violencia machista.

En este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer marcado por el contexto electoral de cara a los comicios generales del 29 de noviembre, las representante sindicales han lamentado que las medidas de igualdad no tengan la importancia que se "requiere" en los programas electorales de los partidos.

"Esto requiere un análisis por parte de los partidos", ha señalado al respecto Martín, para advertir especialmente de los "discursos negacionistas" que quitan a la violencia machista "la importancia que tiene".

Zumalacárregui ha compartido estas palabras y ha aseverado que las medidas feministas aparecen "poco" en los programas, si bien ha señalado, como Martín, que hay formaciones que sí incluyen propuestas en esta materia, de manera que han llamado a las mujeres a revisar los programas antes de votar.

"Hay que ir a votar y mirar dónde están esas medidas, aunque sean pocas, pero algún partido y alguna fuerza tiene bastantes, bastante más que otras que lo siguen negando y no tienen ninguna porque parten de una premisa que es que niegan la violencia de género", ha incidido la representante de UGT.

Asimismo, en un año en el que 47 mujeres han sido asesinadas por violencia de género, según datos del Ministerio de Igualdad, ambas han advertido que sí esta cifra fuese de hombres asesinados, habría más varones que se unirían a la "lucha" y habría una respuesta de la sociedad "mucho más fuerte".

"Creo que la violencia hacia las mujeres la tenemos excesivamente banalizada y naturalizada. Vemos los titulares de prensa y ya es una más. Creo que como sociedad nos tenemos que replantear todo esto", ha apostillado al respecto Martín, quien ha enmarcado en esta situación también el negacionismo.

De este modo, ha recalcado el "compromiso" de CCOO con la "lucha contra la violencia de género" y ha subrayado su labor en el ámbito del trabajo, en el que abordan la igualdad en la negociación de los convenios colectivos, los planes de igualdad y la implementación de los protocolos de acoso sexual y acoso por razón de sexo.

No obstante, la representante de CCOO ha aseverado que también extienden su compromiso a la sociedad en general, un contexto en el que ha apuntado que este año ponen el foco en el acceso a la vivienda para las mujeres y las víctimas de violencia machista.

"Somos las que tenemos unas condiciones económicas peores, unas condiciones laborales peores también, porque tenemos muchísima más parcialidad, tenemos salarios más bajos, estamos ocupando muchas veces las tablas salariales, las ocupaciones más penosas y tenemos una especial dificultad. Pero si a todo eso le sumamos que también hay mujeres que sufren violencia de género, ¿podemos como sociedad pedir a las mujeres que denuncien y que abandonen sus hogares si luego no van a tener una solución habitacional digna?", ha cuestionado, para alertar de que los menores afectados por violencia de género también sufren esta situación.

De este modo, ha pedido nos "replantear" el abordaje de la violencia de género "que en mucha parte de las instituciones están queriendo borrar".

Por su parte, la representante de UGT ha defendido la "realidad de la violencia machista" y ha detallado que en el ámbito laboral el 38,8 por ciento de las mujeres entre 16 y 74 años sufren acoso, en un 8 por ciento de los casos acoso sexual.

"Esto no se puede permitir en las empresas. Está fallando, algo está fallando en las funciones y en los gobiernos para que esto siga sucediendo", ha expresado, para reclamar que todas las empresas tengan protocolos.

En este contexto, ha censurado que en Castilla y León seis de cada diez "siguen sin protocolo de acoso", por lo que ha pedido "ayuda" a la Junta y a la Inspección para que "sancione y sea más contundente con las empresas" que no los tienen.

Zumalacárregui considera estos protocolos una "herramienta fundamental". "Es muy triste sufrir en una empresa el acoso por parte de hombres que siguen acosando a las mujeres, que siguen haciendo chistes que no deberían de hacer, que siguen rozando en insinuaciones que no se deberían permitir", ha afirmado, para pedir "no mirar a otro lado" ante la violencia de género.