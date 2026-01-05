CCOO y UGT reprochan a Azucarera la falta de respuesta para buscar un proyecto alternativo en La Bañeza (León)

Archivo - Fábrica de Azucarera en La Bañeza (León). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

CCOO y UGT han reprochado a Azucarera la falta de respuesta en el trabajo que se lleva a cabo para encontrar un proyecto alternativo en las instalaciones que cerró en La Bañeza (León).

Así lo han expresado en declaraciones a Europa Press los secretarios generales de CCOO y UGT, Ana Fernández de los Muros y Óscar Lobo, respectivamente, en torno al trabajo que lleva a cabo la Fundación Anclaje para buscar un proyecto de reindustrialización para esta zona.

A este respecto, Óscar Lobo ha expresado su preocupación por el hecho de que cuando una empresa cierra una planta tras recibir subvenciones públicas no busque ni facilite o ponga trabajas para ofrecer un proyecto alternativo.

"Y en este momento no estamos teniendo ninguna respuesta positiva, en este caso por la empresa, que lo único que pide es tiempo", ha señalado el responsable de UGT, quien ha advertido de que precisamente lo que no se tiene es tiempo.

Por ello, ha echado en falta una "mayor decisión", que "hable con más claridad" y que facilite realmente, igual que en otros casos ha sucedido, que haya un proyecto alternativo, en este caso para la planta de La Bañeza.

Óscar Lobo ha reclamado a Azucarera, que tiene sus instalaciones allí, que facilite la llegada de otra empresa que pueda hacerse con ellas y se busque una salida o que se pueda desarrollar otro proyecto allí.

"Cuando ha habido dinero público, cuando ha recibido ayudas de todo tipo, que una empresa pueda hacer un expediente así sin más, yo creo que aquí todos tenemos la obligación de exigir que esa empresa que ha recibido lo devuelva favoreciendo precisamente un proyecto alternativo", ha insistido.

NECESIDAD DE ANTICIPARSE

Además, ha manifestado la preocupación por que esta situación se pueda extender a otras plantas como la de Toro (Zamora) o pueda ocurrir en otras zonas a pesar del potencial que tiene la Comunidad en la industria agroalimentaria, como ocurre en el norte de la montaña palentina, donde lo que falta es vivienda ante el gran volumen de empleo que se genera.

En este sentido, ha incidido en que este tipo de plantas están en el medio rural, por lo que ha pedido cuidar el sector agroalimentario y anticiparse a posibles crisis, que esta sitaución no vaya "a más", al tiempo que ha pedido una respuesta también de las propias empresas.

En la misma línea se ha expresado Ana Fernández de los Muros, quien considera que la Fundación Anclaje ha hecho bien su trabajo y, a pesar de que la empresa ha acudido a las reuniones --salvo la primera--, no está poniendo ninguna solución encima de la mesa para que pueda llegar algún otro tipo de empresa e instalarse el suelo que ellos "abandonan".

"La verdad es que hay muchas dificultades de entendimiento con la multinacional, pero la Fundación como tal está haciendo su trabajo", ha señalado la secretaria general de CCOO, quien ha apuntado que la Junta también está implicada y preocupada por este caso en una situación que ha ocurrido en otros lugares, pero considera que el hecho de que sea en La Bañeza, con lo que ha sufrido la provincia en 2025 es un "mazazo".