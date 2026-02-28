Los CEAAS de la Diputación de Segovia acogen varias jornadas formativas sobre protección de datos y privacidad

Un momento de las jornadas desarrolladas en los CEAAS. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha desarrollado varias acciones formativas sobre protección de datos y privacidad en los Centros Agrupados de Acción Social (CEAAS) de Cuéllar, Cantalejo, Prádena y el Real Sitio de San Ildefonso con "pleno de asistencia" por parte de los trabajadores.

Durante los días 17 y 24 de febrero, el delegado de Protección de Datos de la institución provincial, Isidro Gómez-Juárez, ha informado y concienciar al personal de dichos centros sobre determinadas cuestiones que afectan especialmente a los servicios sociales, al gestionar información extremadamente sensible sobre personas que, además, son singularmente vulnerables.

De esta manera, bajo el título 'Proteger la información es responsabilidad de todos y todas', se han tratado cuestiones como la protección física de la documentación en papel, la política de 'mesas limpias', las impresoras como punto más frecuente de exposición involuntaria de datos personales en cualquier oficina, o el coche como zona de riesgo durante el traslado de documentación en papel, informa la institución provincial a través de un comunicado.

Ante estos escenarios, el delegado de Protección de Datos ha trasladado una serie de recomendaciones prácticas sobre todas esas cuestiones, "que serán de utilidad para las personas que desarrollan su trabajo en los CEAAS y que podrán aplicar en su desempeño diario".

Al mismo tiempo, ha hecho un hincapié especial en la protección de datos, entendida "como una obligación ética, legal y profesional, que impacta directamente en la dignidad, la seguridad y la confianza de las personas usuarias".

Estas acciones formativas tendrán su continuidad durante el año 2026, en el marco de colaboración entre el Área de Asuntos Sociales de la Diputación y la Unidad de Cumplimiento Normativo de la institución provincial que "sigue aportando buenos resultados, en beneficio de la protección de derechos de la ciudadanía", tal y como ha destacado el presidente, Miguel Ángel de Vicente, que además mantiene reservadas las competencias en Asuntos Sociales.