El Cecopi del incendio de Navas de San Antonio (Segovia) levanta el confinamiento de Valdeprados

Helicóptero durante las labores de extinción de un incendio forestal, 9 de agosto de 2026, en Navas de San Antonio visto desde El Espinar. - Nacho Valverde - Europa Press

SEGOVIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) el incendio forestal originado en Navas de San Antonio (Segovia) ha decidido levantar el confinamiento de la población de Valdeprados, mientras mantiene la evacuación de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute.

La delegada territorial de la Junta en Segovia, Raquel Alonso, ha presidido la última reunión de la jornada a las 20.00 horas de este lunes, 10 de agosto, para evaluar la situación tras los trabajos realizados frente al incendio que se ha visto afectado por la evolución del viento.

Se han analizado las condiciones actuales en el área afectada y, a propuesta de los técnicos del operativo de extinción y de las administraciones representadas en el Cecopi, se ha decidido mantener la evacuación de los núcleos de Los Ángeles de San Rafael y Vegas de Matute, y levantar el confinamiento de la población de Valdeprados.

También se ha optado por mantener el corte de tráfico en la carretera SG-722, desde Valdeprados a Vegas de Matute, según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, que ha señalado que el perímetro no ha crecido durante la jornada de este lunes, si bien en las zonas más próximas a Vegas de Matute y Los Ángeles de San Rafael se mantiene una alta temperatura.

Esto unido a que se esperan ciertas rachas de viento durante la noche y que la humedad relativa no va a ser lo suficientemente alta, desaconseja la vuelta a sus domicilios de las personas evacuadas.

De esta manera, los trabajos esta noche se van a centrar en eliminar puntos calientes que se mantienen en las zonas más rocosas y pueden ocultarse en algunas grandes encinas, que mantienen una combustión interior lenta hasta que se derrumban y esparcen material incandescente.

El Cecopi volverá a reunirse a primera hora de mañana martes, 11 de agosto, en la Delegación Territorial de la Junta para evaluar la situación tras la noche de trabajo en la extinción de este incendio, declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, y también el de Revenga.

Precisamente, para el fuego de Revenga, en IGR 1, se ha decidido abrir al tráfico la N-603 que se mantenía cortada a la circulación desde el kilómetro 87 al 64.