El Cecopi de León califica de "favorable" la jornada en la que vecinos han vuelto a sus casas. - CECOPI LEÓN

LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La provincia de León recupera el pulso tras una jornada en la que la lucha contra los incendios han arrojado noticias "positivas" en el Valle de Valdeón, si bien se mantiene la preocupación con motivo de los fuegos de Anllares y Gestoso.

Fuentes del Cecopi han precisado que la mejoría de la situación en el Valle de Valdeón, donde sigue activo el incendio de Canalejas, ha permitido la vuelta a sus casas de los vecinos de dicha localidad, Calaveras de Abajo, Calaveras de Arriba, Valcuende y La Espina.

Además, el Cecopi ha autorizado el realojo de algunos pueblos ubicados en dicho valle, respecto al incendio de Barniedo de la Reina: Santa Marina de Valdeón, Posada de Valdeón, Los Llanos de Valdeón, Caldevilla de Valdeón, Soto de Valdeón, Prada de Valdeón y Cordiñanes, mientras que respecto al incendio de Caín, también vuelve la localidad de Caín de Valdeón.

Por otro lado, queda abierto el puerto de Panderrueda, que da acceso a Valdeón, no así el de Pandetrave, desde Portilla de la Reina, en este caso por riesgo de caída de rocas, así como la N-621, desde Boca de Huérgano, por igual motivo.

Por contra, las mismas fuentes mantienen su preocupación por los incendios de Anllares debido al tamaño de las llamas, lo que ha obligado a la evacuación del Valle de Fornela, y la preocupación se extiende igualmente a del Gestoso llegado de Ourense, aunque se espera que la mejora de la climatología contribuya en las próximas horas.