El CEL reconoce a cuatro empresarios leoneses y a la UME en la XXII edición de los Círculos de Oro

LEÓN 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) ha reconocido este viernes, durante la gala de la XXII edición de los Círculos de Oro, la labor de cuatro empresarios leoneses y al V Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM V) de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La organización patronal había anunciado semanas atrás la lista de galardonados que encabeza el presidente, CEO y fundador de la empresa Recuperación Materiales Diversos (RMD), Adolfo López Aguayo, como ganador del Círculo de Oro.

Entre los motivos aducidos para justificar el reconocimiento, el jurado del CEL ha incluido su "meritoria" trayectoria al frente de la compañía así como "el liderazgo, visión empresarial e impacto positivo que ha marcado su gestión".

Minutos antes de la entrega de premios, Adolfo Aguayo se ha mostrado "absolutamente agradecido y satisfecho" por el premio: "No tengo palabras para expresar lo contento que estoy. Es una satisfacción grandísima el que reconozcan el trabajo, que no solo es mío, es de todos los colaboradores que tengo y son muchos", ha añadido.

En la misma línea, el CEO de RMD ha reconocido no saber "lo que está por venir", aunque ha avanzado que "probablemente" sean sus hijos quienes recojan el testigo de la gestión en la compañía.

Los otros cuatro galardonados han obtenido las distinciones empresariales 2024 en las categorías de Expansión Territorial, Mujer Empresaria, Joven Empresario y Economía Social.

En la categoría de Expansión Territorial, el premio ha recaído en el CEO de Luna Seguridad, Héctor Luna, "por su destacada trayectoria de crecimiento empresarial y su impacto en el sector de la protección contra incendios y sistemas de seguridad, energía y mantenimiento".

Como Mujer Empresaria, la distinción ha recaído en la directora gerente de AutoCristaMóvil, Cristina Santamarta, en reconocimiento a su "determinación, esfuerzo y capacidad de superación" en una actividad "tan competitiva" como el sector de la automoción.

El reconocimiento en Jóvenes Empresarios ha ido a parar a los cofundadores de Déjame Pensar Producciones, Héctor Herrero y Diego Bajo, la empresa promotora del festival de música Monoloco Fest por su "talento emprendedor, creatividad, esfuerzo y valentía".

Por su parte, el V Batallón de Intervención en Emergencias de la UME con sede en León, ha obtenido el Círculo de Economía Social "por su inquebrantable compromiso con la sociedad, su labor en la protección de la ciudadanía".

"LEÓN NO PUEDE ESPERAR"

El presidente del Círculo Empresarial Leonés, Julio César Álvarez, ha señalado que esta edición tiene "especial emoción" ya que la entidad de la patronal celebra los 25 años de su fundación en la provincia.

En su intervención, Álvarez se ha dirigido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presente en el acto para reivindicar mayores inversiones para la provincia en materia de infraestructuras e industria.

En este sentido, ha defendido que los leoneses no quieren "privilegios" sino que piden "justicia". Además ha exigido al Ejecutivo autonómico que incluya a los autónomos y las pymes en el Diálogo Social ya que a su juicio este colectivo "no puede estar excluido de decisiones que les afectan".

También se ha dirigido al alcalde de León, José Antonio Diez, para pedir que la ventanilla única sea "una realidad", que potencie el turismo idiomático en la capital leonesa y que el Consistorio promueva una colaboración público-privada "más dinámica".

Por último, ha expresado las reivindicaciones del colectivo empresarial al vicepresidente de la Diputación de León, Roberto Aller, a quien ha reclamado una institución provincial "que impulse proyectos de desarrollo rural y proyectos de emprendimiento".

"Necesitamos una Diputación que se implique de manera real en el crecimiento de León, en el desarrollo de infraestructuras modernas, en una verdadera reindustrialización y en frenar la despoblación", ha defendido.

El presidente del CEL ha señalado que estas reivindicaciones "no tienen color político" y ha animado a los representantes políticos a hacerlas realidad "con la ayuda de los empresarios", ya que, a su juicio, "el futuro se construye con mentalidades valientes y no con discursos" y "León no puede esperar".

Finalmente el alcalde de la capital leonesa ha indicado que "León son sus empresas y aquella gente que, a pesar de tener oportunidades en otros lugares, sigue apostando por su tierra".

Antes de concluir el acto, el activista por los derechos de los enfermos con ELA y socio del CEL, Urbano González, ha recibido de manos de su presidente y del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, un cheque por valor de 2.480 euros como donación de la organización de la gala a la Asociación de Afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León (ELACyL).