Ceña lamenta el retraso en la formación de Gobierno y platea a PSOE abstenerse si tanto le preocupa el pacto PP-VOX

Ceña durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles en Soria. - SORIA ¡YA!

SORIA 20 May. (EUROPA PRESS) -

El procurador de Soria ¡YA! en las Cortes, Ángel Ceña, ha criticado la falta de un acuerdo entre PP y Vox, algo que "se está negociando en Madrid" y ha afirmado que el gobierno en funciones de Alfonso Fernández Mañueco "no funciona", al tiempo que ha propuesto al PSOE que si tanto le preocupa dicho pacto, se abstenga en la votación del candidato a presidente.

"¿Hasta cuándo van a tener esperando a los sorianos para formar un gobierno autonómico que afronte las múltiples necesidades que tenemos?", se ha cuestionado Ceña en declaraciones a los medios.

El procurador ha lamentado que hayan pasado más de dos meses, desde el 15 de marzo, día que se celebraron las elecciones, y "se sigue sin gobierno en Castilla y León" y ha desmentido las las palabras Alfonso Fernández Mañueco, cuando afirmó que "el gobierno en funciones, funciona".

Sin embargo, Ángel Ceña ha recordado que la provisionalidad y la falta de decisiones "galopa por todas las consejerías" del Gobierno de Castilla y León.

CONTRATOS PARALIZADOS.

Al respecto, Ángel Ceña ha denunciado que a día de hoy hay contratos paralizados por falta de gobierno y por falta de presupuestos"; puestos de funcionario "sin cubrir, con el consiguiente deterioro de los servicios públicos"; leyes "importantes", como la de puestos de difícil cobertura sanitaria "sin desarrollar" reglamentariamente o una campaña de incendios, "que se prevé complicada sin novedades sustanciales".

Ángel Ceña ha recordado que PP y Vox llevan dos meses negociando un acuerdo y ha apuntado que, en Extremadura, entre las elecciones de diciembre de 2025 y el anuncio del pacto pasaron 116 días. "Casi cuatro meses para un pacto de 23 folios", ha advertido. "En Aragón tardaron 73 días, dos meses y medio para 39 folios y eso que básicamente hicieron un corta pega del acuerdo de Extremadura", ha señalado el procurador soriano.

Con lo que respecta al partido socialista, ha apuntado que "si tanto le preocupa el posible pacto PP-VOX garantice su abstención en la investidura de Alfonso Fernández Mañueco y proponga "negociaciones a posteriori".

Para el procurador de Soria ¡YA! "sería una forma fácil y muy comprensible de neutralizar esa pérdida de derechos y servicios que parece que se viene encima".