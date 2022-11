Un centenar de personas censura en Valladolid la gestión "irresponsable y criminal" de la sanidad

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas se ha concentrado este viernes, 18 de noviembre, ante la Consejería de Sanidad en Valladolid para censurar la gestión "irresponsable y criminal" de la Junta en la materia y para volver a pedir un centro de salud en las localidades vallisoletanas de La Cistérniga y Laguna de Duero, así como el reinicio de las obras en el de Magdalena y la reapertura del Centro de Especialidades de Las Delicias.

Esta concentración, en la que han participado diferentes plataformas en defensa de la sanidad pública como la Asociación Vecinal El Refugio o Jubilados y Pensionistas de La Cistérniga, se ha convocado debido a que la reunión solicitada en pasadas manifestaciones con el consejero del ramo, Alejandro Vázquez Ramos, "todavía no se ha producido".

Los colectivos han señalado en el manifiesto leído en la concentración que "han pasado los meses", han tenido "paciencia" y, como "desgraciadamente" preveían "todo sigue igual", menos "el cabreo y el hartazgo de las personas que llevan años reivindicando una sanidad pública y de calidad, y unas dotaciones sanitarias que den una asistencia digna a todas las personas de la provincia, vivan donde vivan".

En este marco, el manifiesto recalca que la Administración autonómica "intenta acallar el cabreo de la gente", pero "no con hechos ni acciones", sino "con declaraciones supuestamente empáticas con el sentir de la población" o bien "recurriendo a la Policía Municipal y Nacional para intimidar y coaccionar en las diferentes movilizaciones".

Así, considera que el "problema" es que los gestores sanitarios "incumplen de manera sistemática y reiterada sus compromisos", no sólo con esta provincia, sino "con lo que supuestamente han prometido en sus cargos, que es preservar la sanidad pública".

El presidente de la Asociación Vecinal El Refugio, Miguel Ángel Cojo Álvarez, ha incidido en que "hay que protestar" para obtener una respuesta de la Consejería "que nunca llega" y para reprobar el estado de la gestión sanitaria, que "deja mucho que desear en la medida en que faltan médicos porque se van de la Comunidad y de la ciudad".

CENTROS DE SALUD

El manifiesto reivindica también unas mejores condiciones en los centros de salud de la provincia, en tanto en cuanto las repercusiones de esa "gestión irresponsable y a veces criminal" es que la gente está en listas de espera "interminables" para consultas, pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas.

De acuerdo con el documento, los vecinos "no quieren que el centro de salud de la Magdalena sea una auténtica ratonera", ya que "año tras año se comprueba que el proyecto, iniciado pero paralizado de una forma irresponsable, se mantiene como una expresión de la vergüenza y la incapacidad de las diversas consejerías de Sanidad", por lo que a día de hoy "sigue siendo exclusivamente un esqueleto arquitectónico".

Los vecinos de La Cistérniga, por su parte, se han mostrado "muy conscientes" de las necesidades sanitarias que tienen y las que tendrán en un futuro y han destacado que la Consejería "se ha olvidado muy rápido del compromiso de la instalación de un centro de salud, ya que en los presupuestos aprobados no hay un solo euro destinado a este proyecto".

Por otro lado, han aludido a que en el vallisoletano barrio de Las Delicias, el Centro de Especialidades lleva cerrado desde hace más de cuatro años y, "para bochorno de los vecinos, se escucha una y otra vez que ya está en camino de resolución".

"Esto es algo que las autoridades dicen cada vez que los afectados salen a la calle a denunciar la situación", han asegurado, pero esto "es mentira, ya que sigue cerrado y aún por encima los políticos pretenden impedir la lucha vecinal por la fuerza", han recalcado.

Por último, la portavoz encargada de leer el manifiesto ha asegurado que "no se puede permitir que la gente esté un año o más para que se les realicen pruebas vitales para un diagnóstico a tiempo", dado que esta es una cuestión en muchas ocasiones "de vida o muerte". Por esta razón, ha subrayado que "no se van a callar" hasta que los mencionados centros no estén abiertos y atendiendo a la gente.