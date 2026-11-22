El Centro de Defensa contra el Fuego forma a 24 agentes medioambientales de Navarra en el uso de quemas prescritas. - JCYL

LEÓN 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro para la Defensa contra el Fuego (CDF) de la Junta de Castilla y León ha impartido un curso sobre quemas prescritas dirigido a 24 agentes del Guarderío de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra.

La formación permite compartir la experiencia de la Comunidad en el uso de esta técnica como herramienta para la prevención de incendios forestales y la gestión de los montes, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Las quemas prescritas consisten en utilizar el fuego de forma planificada y bajo condiciones controladas para reducir la vegetación que puede favorecer la propagación de los incendios, además de contribuir a determinados objetivos de gestión ambiental. Su aplicación requiere personal especializado, una planificación previa y unas condiciones meteorológicas y de humedad adecuadas.

El curso proporciona a los participantes los conocimientos necesarios para planificar y dirigir este tipo de actuaciones. El programa incluye contenidos sobre la preparación de las parcelas, la elección de las condiciones para realizar las quemas, la organización de los equipos y las medidas de seguridad que deben adoptarse durante su ejecución.

Además, la formación combina contenidos teóricos con ejercicios prácticos y simulaciones en bancos de arena, que permiten trabajar la planificación y el desarrollo de las quemas en diferentes escenarios.

La docencia corre a cargo del equipo técnico del CDF y de agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, que aportan su experiencia en la aplicación de esta técnica sobre el terreno.