El Centro Hogar Digital de Villanubla incorpora un blog con casos reales para ayudar en la digitalización en viviendas

Centro Demostrados Hogar Digital. - DIP VALLADOLID

VALLADOLID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Demostrador Hogar Digital en Villanubla (Valladolid) ha puesto en marcha un nuevo espacio de contenidos en su página web, con un blog que aborda la tecnología desde situaciones cercanas y ejemplos reales y que pretende ayudar a la ciudadanía a conocer las posibilidades que ofrece la digitalización del hogar de una manera sencilla, práctica y segura.

De esta manera, la Diputación de Valladolid continúa impulsando la divulgación y el conocimiento de las posibilidades que ofrece la tecnología en la vida cotidiana a través de este espacio, que se enmarca en el proyecto Iberus Smart Comunidad Digital Transfronteriza (IBERUS SmartCDT) financiado cofinanciado a través de fondos FEDER.

El nuevo espacio parte de una realidad cada vez más presente en la vida cotidiana como es la incorporación de dispositivos conectados, sensores y sistemas de automatización a las viviendas. El objetivo es explicar cómo estas soluciones pueden contribuir a crear hogares más seguros, eficientes y adaptados a las necesidades de las personas, favoreciendo además una mayor autonomía.

La iniciativa presta también especial atención a la privacidad y al uso responsable de la tecnología y ofrece información para comprender cómo funcionan las diferentes soluciones, qué datos pueden utilizar y qué aspectos deben tenerse en cuenta antes de incorporarlas al hogar.

Los primeros contenidos publicados combinan artículos divulgativos con experiencias de usuarios y muestran de forma práctica cómo pequeñas soluciones tecnológicas pueden incorporarse a la vida diaria.

El blog pretende así convertirse en una herramienta de divulgación accesible para todo tipo de públicos, independientemente de sus conocimientos tecnológicos, y acercar conceptos relacionados con la domótica y el hogar digital mediante ejemplos cotidianos y soluciones fáciles de comprender.

Esta labor divulgativa complementa la actividad del Centro Demostrador Hogar Digital de Villanubla, donde la ciudadanía puede conocer y experimentar directamente con diferentes soluciones tecnológicas relacionadas con la seguridad, la salud y el bienestar, la eficiencia energética, la estimulación física y cognitiva, la comunicación y el entretenimiento.