Centro de Oficios y Artes Plásticas de León impulsa la herencia cultural y técnicas tradicionales en 14 cursos de verano

Centro de los Oficios y Artes Plásticas de León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de los Oficios y Artes Plásticas, dependiente de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, ofrece un programa estival compuesto por catorce cursos de verano que se impartirán hasta el próximo día 24 de julio.

Serán catorce acciones formativas prácticas de talla escultórica directa en piedra, esmaltes aplicados a joyería, cestería con fibras naturales, carpintería de armar, forja artística, forja contemporánea, cantería, joyería, restauración de mueble tapizado, estereotomía de la piedra y dorado y plateado.

Los cursos de verano del Centro de los Oficios y Artes Plásticas llegan este año a su vigesimotercera edición y suman ya cerca de 300 acciones formativas impartidas en las que han participado más de 3.000 alumnos, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El objetivo de estas iniciativas estivales es divulgar la herencia cultural leonesa, mediante la conjugación de la pervivencia de los valores y técnicas tradicionales con la incorporación de los nuevos conocimientos en los sectores de la artesanía y de la construcción.

Los cursos están dirigidos a profesionales manuales, técnicos y especialistas, así como a cuantos aficionados se sientan interesados en el conocimiento y práctica de estos oficios. La duración de los cursos, eminentemente prácticos, es de 40 horas, de lunes a viernes.

En ellos se realizan ejercicios individuales, en pequeños equipos o con la colaboración de todos los participantes, que suponen el desarrollo de determinadas competencias transversales y comunes a todos los cursos programados. Están impartidos tanto por profesorado del centro como por colaboradores externos y la Universidad de León (ULE) concede dos créditos universitarios a cada uno de los cursos.

La solicitud de matrícula puede descargarse desde la página web www.centroficios.com y debe presentarse en el Centro de los Oficios o ser enviada, como documento escaneado, al correo centroficios@centroficios.com.