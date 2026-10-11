Los Centros de Vida Activa de Valladolid inician el curso con 730 talleres, 13.677 plazas y nuevas actividades

VALLADOLID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Centros de Vida Activa (CVA) del Ayuntamiento de Valladolid han iniciado el nuevo curso con una programación que suma 730 talleres y 13.677 plazas, lo que supone un incremento de 54 talleres y 1.742 plazas respecto al curso anterior.

La oferta de este curso incorpora talleres en el ámbito cognitivo, entre ellos tres nuevos grupos de musicoterapia, con el objetivo de ampliar las alternativas de participación y estimulación a los usuarios, según ha trasladado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

Además, este año se suma como novedad la puesta en funcionamiento de la ampliación del Centro de Vida Activa de Arca Real, en el que se incorporan tres nuevas salas de actividades, de 88, 76 y 74 metros cuadrados, además de un nuevo espacio de convivencia de 246 metros cuadrados.

Con esta ampliación, el centro pasa de ofertar alrededor de 900 plazas a 1.054 plazas, lo que incrementa su capacidad y permite ampliar la programación de actividades y espacios de encuentro para las personas mayores del entorno.

Por otra parte, los talleres culturales siguen con la mayor demanda, por lo que desde el Ayuntamiento continúa la ampliación de propuestas vinculada a esta área para responder a los intereses y preferencias de las personas participantes.

En este nuevo curso, los CVA mantienen así una programación "amplia y diversa", en las que se combinan actividades dirigidas por profesionales con otras desarrolladas por el voluntariado, en un programa en el que se han reforzado las áreas que cuentan con una mayor demanda de los usuarios.

Del total de talleres programados, 323 son talleres de pago y 407 se desarrollan a través de voluntariado y, en cuanto a las plazas, los talleres de pago cuentan con 7.196 y los talleres de voluntariado con 6.481.

Además, la programación incluye cuatro talleres en modalidad online, once actividades en espacios exteriores y otros once talleres desarrollados en colaboración con los Centros de Acción Social (CEAS) y asociaciones.