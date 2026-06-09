CEOE aplaude el compromiso de Mañueco por crear suelo industrial, pero lamenta referencias a Diálogo Social

VALLADOLID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la patronal de Castilla y León (CEOE), Santiago Aparicio, ha aplaudido hoy los compromisos del candidato a la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante su discurso de investidura en el que ha echado en falta referencias al "absentismo laboral o el Diálogo Social".

En declaraciones recogidas por Europa Press tras la alocución del dirigente 'popular, ha calificado de "típica" el argumentario en el que, a su juicio, ha hablado "de muchas cosas" pero también ha olvidado "algunas otras".

Aparicio ha abordado los 'debes' del candidato a la Presidencia en su intervención, sobre todo, las medidas para afrontar el "absentismo laboral", "principal problemas de los empresarios". También ha lamentado que no se haya hablado del Diálogo Social, para recordad que Castilla y León ha sido referencia nacional e internacional.

En cuanto a materia fiscal, ha lamentado que no haya hablado de rebajas en el Impuesto de Patrimonio, aunque sí ha aplaudido el interés de la Junta por dotar de energía a la industria autonómica.

También ha apoyado la formación de una Consejería de Desregularización, un "área que también hace daño" al empresario, para rechazar preocupación por la prioridad nacional, cuestión que, a seu juicio es "aplicable toda la vida y en todos los sitios".