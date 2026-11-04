CEOE Castilla y León avisa de la ralentización laboral y pide certidumbre electoral

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León ha advertido de que los datos del paro de octubre confirman las señales de ralentización del mercado laboral en la Comunidad, tras registrarse un incremento de 4.404 desempleados (4,37%) hasta los 105.121 parados, mientras que la afiliación a la Seguridad Social apenas ha crecido un 0,15%, con 1.535 cotizantes más, alcanzando los 1.022.063 afiliados.

La patronal autonómica, a través de un comunicado recogido por Europa Press, ha calificado esta coyuntura como una señal de alerta para la capacidad del tejido productivo respecto al mantenimiento del ritmo de creación de empleo, más allá de los factores estacionales de estas fechas, debido a la disparidad entre la subida significativa del desempleo y el débil avance de las afiliaciones.

En este contexto, la organización empresarial ha avisado de que la incertidumbre política y económica ante el próximo escenario electoral puede repercutir de forma negativa en las inversiones y en la contratación. Por este motivo, ha reclamado garantizar un marco de estabilidad institucional, seguridad jurídica y confianza empresarial de cara a afrontar los meses venideros.

Asimismo, la entidad ha recordado que el tejido empresarial, en particular las pymes, continúa asumiendo una mayor carga regulatoria y un encarecimiento de los costes laborales y operativos. Según la organización, este escenario limita la competitividad de los negocios y merma su potencial para generar nuevos puestos de trabajo en el territorio.

Por todo ello, la confederación ha insistido en desplegar medidas que impulsen la actividad económica, reduzcan la presión fiscal y burocrática y eleven la productividad sin fijar nuevas obligaciones. A su vez, ha defendido el Diálogo Social como herramienta clave para consensuar soluciones y situar a las empresas y al empleo en el centro de las decisiones políticas.