CEOE Castilla y León nombra vicepresidentes a Ignacio San Millán, Juan María Vallejo, Paulino Benito y Carlos Magdaleno

VALLADOLID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León ha aprobado el nombramiento de cuatro vicepresidentes de la Organización, a propuesta del presidente, Santiago Aparicio.

Se trata de Ignacio San Millán, presidente de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE); Juan María Vallejo, presidente de la Federación Leonesa de Empresarios (FELE); Paulino Benito, presidente de la Confederación de Organizaciones de Empresarios Salmantinos (CEOE CEPYME Salamanca); y Carlos Magdaleno, presidente de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CEOE Valladolid).

Asimismo, ha acordado que Agustín Lorenzo, representante sectorial (AETICAL-Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica de Castilla y León), continúe en el cargo como contador y ha designado tesorero a José María Esbec, presidente de la Confederación Organizaciones Zamoranas de Empresarios (CEOE Zamora).

Por último, la Junta Directiva de CEOE Castilla y León ha nombrado a David Esteban como secretario general de la organización y a Natalia Martín como secretaria general adjunta.