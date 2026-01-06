CEOE CyL critica las "ocurrencias" del Gobierno en materia laboral con las que "parece querer encarar a las empresas"

Archivo - El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio. - CEOE CASTILLA Y LEÓN - Archivo

VALLADOLID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, ha criticado las "ocurrencias" que el Gobierno ha impulsado este año en materia empresarial y laboral, con las que parece que quiere "encarar" a las empresas, en lugar de facilitar su actividad.

En una entrevista concedida a Europa Press, el responsable autonómico de la patronal ha lamentado la existencia en España y en la Comunidad Autónoma de una "excesiva regulación" y una "maraña de leyes" que generan "falta de seguridad jurídica, ausencia de estabilidad regulatoria y un freno a las inversiones empresariales".

Precisamente, ha criticado que se hayan impulsado medidas desde el Ministerio de Trabajo que percibe como "ocurrencias sin un fondo económico sólido, que no ayudan a mejorar la economía, impulsar la inversión y aumentar la contratación".

"Muchas de las decisiones del Ejecutivo central realmente no tienen sentido la mayoría de ellas", ha incidido el presidente de CEOE Castilla y León, en tanto en cuanto "no hay nada que tenga un fondo que se pueda aprovechar y sirva para que realmente mejore la economía, la inversión y la contratación de personal".

A este respecto, ha hecho referencia a la existencia de un "problema" con el tema de personal puesto que hay una cantidad de vacantes que debido a la situación que existe con el marco regulatorio "no se encuentra gente para trabajar".

ABSENTISMO LABORAL

Un tema relacionado con este ámbito en el que se ha detenido el máximo responsable de CEOE Castilla y León ha sido el del absentismo laboral, una "lágrima que toca a todos" puesto que se ha pasado de una media de en torno a un 3-4 por ciento antes del Covid a un siete en la actualidad.

Esto hace que las empresas tengan unos costes laborales y de producción que "no son competitivos y restan competitividad a la economía", ha sostenido, para después apuntar que esta circunstancia "perjudica bastante a la economía, porque está vinculada a la productividad, competitividad y a la organización interna de las empresas".

"Esto es algo que hay que corregir, por lo que hay que hablarlo muy seriamente entre los agentes sociales", ha concluido.