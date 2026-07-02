CEOE CyL pide culminar la estabilidad institucional para consolidar el empleo y la inversión

VALLADOLID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

CEOE Castilla y León valora la evaluación del mercado laboral durante el mes de junio, aunque insiste en la necesidad de interpretar estas cifras desde una perspectiva de medio y largo plazo, al entender que persisten desafíos estructurales que condicionan la capacidad de la economía regional para mantener un crecimiento sostenido del empleo.

Esta petición cobra especial relevancia, a su juicio, tras conocerse este mes que la economía de Castilla y León creció un sólido 2,9% en el primer trimestre de 2026, superando las previsiones iniciales. A pesar de este "excelente" comportamiento del PIB autonómico, advierte de que sectores clave como el campo o la industria muestran dificultades latentes para sostener el ritmo de creación de empleo. Esto demuestra que no cabe el conformismo y que el crecimiento actual debe blindarse con medidas de calado.

En este escenario, la organización empresarial, a través de un comunicado recogido por Europa Press, insiste en la necesidad de contar con un entorno institucional estable y un marco regulatorio predecible que facilite la planificación de inversiones y refuerce la competitividad de las empresas de Castilla y León.

Han transcurrido más de cinco meses desde la convocatoria de las elecciones autonómicas de mediados de enero y Castilla y León, lamenta la patronal, continúa sin un Gobierno plenamente constituido y con capacidad legislativa, de ahí que considere prioritario culminar cuanto antes este proceso para dotar a la comunidad de la estabilidad institucional que demandan las empresas. "La ausencia de un marco político plenamente operativo dificulta la aprobación de reformas y genera incertidumbre en un momento en el que resulta imprescindible ofrecer seguridad jurídica, previsibilidad normativa y confianza para favorecer la inversión, la competitividad y la creación de empleo", añade.

La organización empresarial concluye reiterando su disposición al diálogo con las administraciones y los agentes sociales para impulsar medidas que permitan fortalecer el mercado laboral, reducir su dependencia de la estacionalidad y consolidar el crecimiento económico y del empleo en la comunidad.