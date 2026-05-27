Cerca de 150 jinetes participa este fin de semana en Valladolid en la Liga Nacional de Saltos

Foto de familia tras la presentación del concurso de salto. - AYUNTAMIENTO

VALLADOLID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Real Sociedad Hípica de Valladolid acogerá, desde el viernes y hasta el domingo, el Concurso de Saltos Nacional y lo hará en un año especial, marcado por el Memorial a Gonzalo Cebrián Ruiz, que contará con la participación de 140 jinetes, 260 caballos y la representación de 13 comunidades autónomas.

Así lo han dado a conocer hoy la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, el director general de Deportes de la Junta de CyL, Enrique Sánchez-Guijo, el presidente de la Federación Hípica de Castilla y León, Juan Useros, el representante de la Real Federación Hípica Española, Javier de Witt, la presidenta de la RRSHV, Carolina Peral, el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, y el director del Comité Organizador, Fernando Pérez.

Sin duda se trata de una "edición muy especial", ya que durante la celebración del concurso se rendirá un "merecido homenaje" a Gonzalo Cebrián Ruiz, presidente de la RSHV hasta su reciente fallecimiento y que tanto apostó por traer esta importante competición a la ciudad de Valladolid, señala el Ayuntamiento a través de un comunicado.

El concurso se desarrollará en tres jornadas con cinco pruebas diarias en las que destacarán la prueba grande 'Tressis' del viernes, el Gran Premio 'Trofeo Junta de CyL' del sábado, el Gran Premio Liga Plata 'Trofeo Verisure' con una altura de 1.40 metros, y el plato fuerte de este fin de semana de competición, el Gran Premio Liga Oro: 'Gran Premio Excmo. Ayuntamiento de Valladolid, Trofeo Caja Rural de Zamora', que se desarrollará el domingo.

Habrá también un premio adicional patrocinado por Caja Rural de Zamora al mejor jinete infantil/Juvenil clasificado en el Gran Premio de la liga Plata.

Entre los participantes de este 2026 se encuentran algunos de los jinetes mejor situados en el ranking nacional como Álvaro González de Zarate (nº 2), Jesús Garmendia (nº 5) Iván Serrano (nº 9 del ranking y ganador del Gran Premio del año pasado).

La Competición contará además con la presencia de destacadas amazonas, cómo la británica Remy Ellis, Lucía Fernández Hidalgo, Otti Verdú y Olivia Álvarez; y cómo no, también lucharan por los primeros puestos algunos de los jinetes locales como Inés Hernández Yanguas, Manuel Pérez Morillo o María González Herrero.