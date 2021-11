Cerca de 2.000 personas piden el fin de la violencia machista, más medidas y que sea cuestión de Estado

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.000 personas han reclamado en Valladolid poner un "punto y aparte" a la violencia machista, han incidido en que se convierta en cuestión de Estado y han llamado a la movilización del hombre "que no es machista" a "levantarse" porque" también son parte de la solución".

Con proclamas como 'la lucha será feminista o no será', 'no más violencia contra las mujeres' o 'no han muerto, las han asesinado' la cabecera de la concentración arrancaba pasada las 20.00 horas de Fuente Dorada para poner el colofón a unos días repletos de actos para conmemorar el 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Los manifestantes han desafiado a un tiempo desapacible para rendir homenaje a las 1.118 mujeres asesinadas a manos de sus parejas y para reclamar el fin de esta lacra social.

Desde la Coordinadora de Mujeres, Marisol Moráis, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que es hora de poner "un punto y aparte y un stop" a este tipo de violencia que se ha cobrado ya la vida de 1.118 mujeres en España.

"Sí es cierto que se están desarrollando medidas que evitan la violencia machista como, por ejemplo, el penalizar el acoso sexual callejero o perseguir la industria proxeneta y ayudar a la gente víctimas de trata. Pero claro, eso no es todo. Hay que dotar de presupuesto a todas esas medidas", ha apuntado.

De ahí que haya reivindicado que la violencia machista sea "cuestión de Estado", algo que, considera, se está consiguiendo. "Pero hace falta más medidas porque los asesinatos se siguen sucediendo trágicamente día tras día y no solamente a las mujeres", ha ahondado.

En este punto se ha detenido en la violencia vicaria ejercida por los hombres para "hacer aún más daño" a la mujer. "Es horroroso y llamamos a los hombres que no son machistas y que no son asesinos a que se levanten a que a que demuestren su indignación porque ellos también son parte de la solución", ha insistido.

Por su parte Yolanda Martín ha denunciado que la pandemia ha disparado las agresiones ya que las mujeres han tenido que estar "mucho más tiempo con su maltratador". "Han subido exponencialmente las llamadas al 016, que es el teléfono que llaman las víctimas de género, que no deja huella. Y animamos a todas las mujeres a que sí están sufriendo algún tipo de violencia que llamen a ese teléfono, donde van a ser atendidas. Y además, que sepan que cuentan con muchísimos grupos de mujeres en todas las ciudades que las van a respaldar y las van a ayudar. Es muy importante denunciar y de verdad que no tengan miedo", ha explicado.

MANIFIESTO

La movilización ha finalizado con la lectura de un manifiesto por parte de integrantes de los dos equipos de rugby femenino de Valladolid. En él, han lamentado que el sistema siga creando "nuevas formas" de agredir a las mujeres. "En estos días vemos como aumentan las agresiones sexuales a mujeres después de haber sido drogadas, no solo ocurre en Bruselas, también en nuestra ciudad y queremos mostrar todo nuestro apoyo a la chica agredida sexualmente en La Cistérniga", han apuntado.

De ahí que hayan pedido, entre otras reivindicaciones, que las campañas que se promueven desde las instituciones contra la violencia machista tengan una perspectiva "feminista". "No queremos más campañas orientadas a que las mujeres seamos las responsables de la violencia ejercida sobre nosotras", han denunciado para pedir que se ponga "el foco" en los agresores como responsables de agresiones y asesinatos.

Además han advertido de que la violencia machista desaparecerá cuando las mujeres dejen de ser "ciudadanas de segunda" y participen de forma "igualitaria" en esta sociedad. "Desaparecerá cuando nuestras palabras se oigan con el mismo volumen que se escuchan las de los hombres y cuando se nos nombre y visibilice en todos los espacios públicos", han concluido.